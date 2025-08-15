Συμβαίνει τώρα:
Επικοινωνία Τραμπ και Λουκασένκο πριν την συνάντηση με Πούτιν στην Αλάσκα

Ο Τραμπ σημείωσε ότι σκοπός της τηλεφωνικής επικοινωνίας ήταν να ευχαριστήσει τον Λουκασένκο για την απελευθέρωση 16 κρατουμένων
Ντόναλντ Τραμπ
Ο Ντόναλντ Τραμπ / REUTERS / Jonathan Ernst

Ο Ντόναλντ Τραμπ είχε τηλεφωνική επικοινωνία τον πρόεδρο της Λευκορωσίας Αλεξάντερ Λουκασένκο, πιστό σύμμαχο του Βλαντίμιρ Πούτιν, λίγες ώρες πριν την πολυαναμενόμενη σύνοδο κορυφής μεταξύ των προέδρων των ΗΠΑ και της Ρωσίας στην Αλάσκα.

«Είχα μια εξαιρετική συνομιλία με τον αξιοσέβαστο πρόεδρο της Λευκορωσίας Αλεξάντερ Λουκασένκο», δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ σε ανάρτησή του ενώ ταξίδευε με το αμερικανικό προεδρικό αεροσκάφος προς το Άνκορατζ, τόπο συνάντησης με τον Ρώσο ομόλογό του.

«Συζητήσαμε πολλά θέματα, συμπεριλαμβανομένης της επίσκεψης του προέδρου Πούτιν στην Αλάσκα», είπε ο Αμερικανός πρόεδρος, τονίζοντας ότι «προσμένει να συναντήσει τον Λουκασένκο στο μέλλον».

«Ο Λουκασένκο και ο Τραμπ είχαν τηλεφωνική συνομιλία», μετέδωσε το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων της Λευκορωσίας, Belta.

Ο Τραμπ σημείωσε ότι σκοπός της τηλεφωνικής επικοινωνίας ήταν να ευχαριστήσει τον Λουκασένκο για την απελευθέρωση 16 κρατουμένων και να παροτρύνει για την απελευθέρωση 1.300 ακόμη.

Κόσμος
