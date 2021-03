Επιμένει ο Πιρς Μόργκαν: Με Τσώρτσιλ απαντά στη Μέγκαν Μαρκλ (pic)

Ο διάσημος Βρετανός δημοσιογράφος Πιρς Μόργκαν εμμένει στην σκληρή κριτική που άσκησε στην Μέγκαν Μαρκλ για τα όσα είπε στη συνέντευξή της στην Όπρα Γουίνφρεϊ. Ο παρουσιαστής του Good Morning Britain χαρακτήρισε «ποταπούς» τους ισχυρισμούς της Μέγκαν Μαρκλ για την βασιλική οικογένεια και δήλωσε ότι δεν πιστεύει τίποτα απ’ όσα είπε η Δούκισσα του Σάσεξ.

Μάλιστα, η Μέγκαν Μαρκλ – όπως αναφέρει η Daily Mail – παραπονέθηκε για τα σχόλια του Βρετανού δημοσιογράφου στον τηλεοπτικό σταθμό του ITV, ενώ λίγο αργότερα ήρθε και η παραίτηση του… Ο ίδιος πάντως εμμένει στα όσα είπε. Σε δηλώσεις του σε δημοσιογράφους, στον απόηχο της παραίτησής του από το ITV, κατέστησε σαφές ότι υποστηρίζει την ελευθερία του λόγου κι ότι ευχαρίστως θα πέθαινε γι΄αυτήν.

Μάλιστα, ο Πιρς Μόργκαν έκανε και μια καυστική ανάρτηση στο Twitter που συνοδευόταν και από ένα απόσπασμα του πρώην Βρετανού πρωθυπουργού, σερ Ουίνστον Τσώρτσιλ περί ελευθερίας του λόγου: «Οι ιδέες ορισμένων ανθρώπων για ελευθερία του λόγου, σημαίνουν πως είναι ελεύθεροι να πουν ότι τους αρέσει, αλλά αν κάποιος άλλος τους αντικρούσει, αυτό θεωρείται εξοργιστικό».

On Monday, I said I didn’t believe Meghan Markle in her Oprah interview. I’ve had time to reflect on this opinion, and I still don’t. If you did, OK. Freedom of speech is a hill I’m happy to die on. Thanks for all the love, and hate. I’m off to spend more time with my opinions. pic.twitter.com/bv6zpz4Roe