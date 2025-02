Επίθεση με μαχαίρι στη Γαλλία με έναν νεκρό: Ο δράστης φώναζε «Αλλάχου Άκμπαρ»

Σύμφωνα με πληροφορίες ο δράστης με το μαχαίρι, έκανε την επίθεση σε μία λαϊκή αγορά στην πόλη Μυλούζη της ανατολικής Γαλλίας το απόγευμα του Σαββάτου (22/2/25), στο περιθώριο διαδήλωσης υποστήριξης στη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό.

Ένας 69χρονος Πορτογάλος τραυματίστηκε θανάσιμα ενώ σοβαρά τραυματίστηκαν δύο δημοτικοί αστυνομικοί όπως ανακοίνωσε η εισαγγελία.

Ο ύποπτος είναι καταγεγραμμένος για την πρόληψη της ριζοσπαστικοποίησης τρομοκρατικού χαρακτήρα, δήλωσε ο εισαγγελέας Νικολά Χετζ, ο οποίος πήγε στο σημείο.

Ο ένας δημοτικός αστυνομικός τραυματίστηκε “στην καρωτίδα”, ο άλλος “στον θώρακα”. Άλλοι τρεις δημοτικοί αστυνομικοί τραυματίστηκαν πιο ελαφρά, πρόσθεσε. Η εθνική αντιτρομοκρατική εισαγγελία ανακοίνωσε ότι αναλαμβάνει την έρευνα.

#BREAKING : A man just stabbed several people at a quiet market in Mulhouse, France.#France #Mulhouse #Stabbing pic.twitter.com/8zcj5EYcQv