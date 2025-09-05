Επίθεση με μαχαίρι στο Έσσεν: Τραυματίστηκε από την γερμανική αστυνομία ο ύποπτος και συνελήφθη

Η πόλη του Έσσεν έγινε το θέατρο επίθεσης με μαχαίρι την Παρασκευή (05.09.2025). Η αστυνομία της Ρηνανίας-Βόρειας Βεστφαλίας ανακοίνωσε ότι συνέλαβε μέσα στην ημέρα τον φερόμενο ως δράστη της επίθεσης σε ίδρυμα επαγγελματικής εκπαίδευσης στο δυτικό τμήμα της Γερμανίας.

Ο ύποπτος τραυματίστηκε από πυρά της αστυνομίας κατά τη σύλληψή του στη Γερμανία και δέχεται αυτή τη στιγμή ιατρική φροντίδα.

Ο εκπαιδευτικός που δέχθηκε την επίθεση μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο, ανέφερε η αστυνομία σε ανακοίνωσή της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Μέχρι στιγμής, οι αρχές δεν έχουν επιβεβαιώσει την ύπαρξη πιθανών άλλων θυμάτων.

Η εφημερίδα Bild μετέδωσε ότι βρίσκονται σε εξέλιξη έλεγχοι για να διαπιστωθεί αν και άλλα άτομα τραυματίστηκαν κατά την επίθεση.