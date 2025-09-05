Κόσμος

Επίθεση με μαχαίρι στο Έσσεν: Τραυματίστηκε από την γερμανική αστυνομία ο ύποπτος και συνελήφθη

Ένας εκπαιδευτικός δέχθηκε επίθεση με μαχαίρι το πρωί της Παρασκευής σε κέντρο επαγγελματικής εκπαίδευσης στο Έσσεν - Ο ύποπτος, που τραυματίστηκε από σφαίρες κατά τη σύλληψή του, νοσηλεύεται
Αστυνομία στη Γερμανία
Φωτογραφία αρχείου Reuters / Denis Balibouse

Η πόλη του Έσσεν έγινε το θέατρο επίθεσης με μαχαίρι την Παρασκευή (05.09.2025). Η αστυνομία της Ρηνανίας-Βόρειας Βεστφαλίας ανακοίνωσε ότι συνέλαβε μέσα στην ημέρα τον φερόμενο ως δράστη της επίθεσης σε ίδρυμα επαγγελματικής εκπαίδευσης στο δυτικό τμήμα της Γερμανίας.

Ο ύποπτος τραυματίστηκε από πυρά της αστυνομίας κατά τη σύλληψή του στη Γερμανία και δέχεται αυτή τη στιγμή ιατρική φροντίδα.

Ο εκπαιδευτικός που δέχθηκε την επίθεση μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο, ανέφερε η αστυνομία σε ανακοίνωσή της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Μέχρι στιγμής, οι αρχές δεν έχουν επιβεβαιώσει την ύπαρξη πιθανών άλλων θυμάτων.

Η εφημερίδα Bild μετέδωσε ότι βρίσκονται σε εξέλιξη έλεγχοι για να διαπιστωθεί αν και άλλα άτομα τραυματίστηκαν κατά την επίθεση.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Κόσμος
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Μη χάσετε
1
2
3
4
5
Κόσμος: Περισσότερα άρθρα
Μακάβριο λάθος στη Λισαβόνα: Θαύμα για οικογένεια Γερμανών – Ζωντανός ο πατέρας του 3χρονου ενώ είχε δηλωθεί νεκρός στο τελεφερίκ
Η οικογένεια του 46χρονου Γερμανού ενημερώθηκε ότι σκοτώθηκε μπροστά στα μάτια του παιδιού του αλλά δεν τον αναγνώρισαν ανάμεσα στα θύματα, σύμφωνα με την Dailymail
REUTERS 11
Η Χαμάς δημοσίευσε νέο βίντεο με 2 Ισραηλινούς ομήρους: Παρακαλούν τον Νετανιάχου να σταματήσει την στρατιωτική επιχείρηση
Στο βίντεο φαίνεται ο Ισραηλινός όμηρος μέσα σε ένα όχημα που κινείται ανάμεσα σε κατεστραμμένα κτίρια στη Γάζα. Τότε ακούγεται να ζητά στα εβραϊκά να παρακαλεί τον Νετανιάχου να μην προχωρήσει στην ολοκληρωτική κατάληψη της Γάζας
Άνδρας
Newsit logo
Newsit logo