Επίθεση με μολότοφ στο σπίτι του CEO της OpenAI, Σαμ Άλτμαν – Συνελήφθη ο 20χρονος δράστης

Μία επικίνδυνη επίθεση με μολότοφ δέχτηκε ο CEO της OpenAI, Σαμ Άλτμαν, στο σπίτι του στο Σαν Φρανσίσκο, χωρίς εκείνος να έχει τραυματιστεί.

Οι Αρχές στο Σαν Φρανσίσκο προχώρησαν στη σύλληψη ενός 20χρονου που θεωρείται ύποπτος για την επίθεση στον CEO της OpenAI, αφού σύμφωνα με τους New York Times, η μολότοφ προκάλεσε πυρκαγιά στην εξωτερική πύλη του σπιτιού.

Αυτή ωστόσο δεν προκάλεσε τραυματισμούς ούτε περαιτέρω ζημιές.

Μετά την επίθεση, ο ύποπτος διέφυγε πεζός από το σημείο, ωστόσο εντοπίστηκε περίπου μία ώρα αργότερα, λίγο μετά τις 5 το πρωί. Σύμφωνα με τις Αρχές, φέρεται να απείλησε ότι θα προκαλέσει πυρκαγιά και στα κεντρικά γραφεία της OpenAI.

Δεν έχει διευκρινιστεί εάν ο Σαμ Άλτμαν βρισκόταν στην κατοικία του την ώρα της επίθεσης.

Η εκπρόσωπος της αστυνομίας, Άλισον Μάξι, δήλωσε ότι αναμένεται η απαγγελία κατηγοριών σε βάρος του 20χρονου, χωρίς να δημοσιοποιηθεί μέχρι στιγμής η ταυτότητά του.