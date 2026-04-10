Επίθεση με μολότοφ στο σπίτι του CEO της OpenAI, Σαμ Άλτμαν – Συνελήφθη ο 20χρονος δράστης

Δεν έχει διευκρινιστεί εάν ο Σαμ Άλτμαν βρισκόταν στην κατοικία του την ώρα της επίθεσης
Σαμ Άλτμαν
Ο Σαμ Άλτμαν / REUTERS/Kylie Cooper/File Photo

Μία επικίνδυνη επίθεση με μολότοφ δέχτηκε ο CEO της OpenAI, Σαμ Άλτμαν, στο σπίτι του στο Σαν Φρανσίσκο, χωρίς εκείνος να έχει τραυματιστεί.

Οι Αρχές στο Σαν Φρανσίσκο προχώρησαν στη σύλληψη ενός 20χρονου που θεωρείται ύποπτος για την επίθεση στον CEO της OpenAI, αφού σύμφωνα με τους New York Times, η μολότοφ προκάλεσε πυρκαγιά στην εξωτερική πύλη του σπιτιού.

Αυτή ωστόσο δεν προκάλεσε τραυματισμούς ούτε περαιτέρω ζημιές.

Μετά την επίθεση, ο ύποπτος διέφυγε πεζός από το σημείο, ωστόσο εντοπίστηκε περίπου μία ώρα αργότερα, λίγο μετά τις 5 το πρωί. Σύμφωνα με τις Αρχές, φέρεται να απείλησε ότι θα προκαλέσει πυρκαγιά και στα κεντρικά γραφεία της OpenAI.

Δεν έχει διευκρινιστεί εάν ο Σαμ Άλτμαν βρισκόταν στην κατοικία του την ώρα της επίθεσης.

Η εκπρόσωπος της αστυνομίας, Άλισον Μάξι, δήλωσε ότι αναμένεται η απαγγελία κατηγοριών σε βάρος του 20χρονου, χωρίς να δημοσιοποιηθεί μέχρι στιγμής η ταυτότητά του.

Δεν θα δικαστεί ο 35χρονος που δολοφόνησε την 23χρονη Ουκρανή σε τρένο στη Βόρεια Καρολίνα - Κρίθηκε ψυχικά ανίκανος, είχε διαγνωστεί με σχιζοφρένεια
Ο άνδρας παραμένει υπό ομοσπονδιακή κράτηση, ενώ η δίκη για την κατηγορία του φόνου σε επίπεδο πολιτείας έχει προς το παρόν «παγώσει»
Η στιγμή της δολοφονίας της 23χρονης Ουκρανής
Τραμπ: «Γεμίζουμε τα πολεμικά πλοία με τα ισχυρότερα όπλα» – Νέες απειλές προς το Ιράν αν ναυαγήσουν οι συνομιλίες
Ο πρόεδρος των ΗΠΑ προειδοποιεί με νέες επιθέσεις εάν αποτύχουν οι διαπραγματεύσεις στο Πακιστάν, ενώ το Ιράν καλείται να σταματήσει τον εμπλουτισμό ουρανίου και να ανοίξει τα Στενά του Ορμούζ
