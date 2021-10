Αναγνωρίσθηκε ο 37χρονος που βγήκε στους δρόμους του Κονγκσμπέργκ στην Νορβηγία και χρησιμοποιώντας ένα τόξο με βέλη άρχισε να θερίζει ζωές. Νορβηγικά ΜΜΕ δημοσίευσαν την φωτογραφία του, αναφέροντας ότι στο παρελθόν είχε απειλήσει να σκοτώσει τον πατέρα του και του είχαν επιβληθεί περιοριστικά μέτρα.

Ο δράστης της επίθεσης με το τόξο – που σημειώθηκε το βράδυ της Τετάρτης (13/10) και είχε ως αποτέλεσμα τον θάνατο πέντε ανθρώπων και τον τραυματισμό ακόμα δύο – είναι ο Espen Andersen Bråthen, ηλικίας 37 ετών και με καταγωγή από τη Δανία. Σύμφωνα με την Daily Mail, o 37χρονος φέρεται να έχει πλούσιο ποινικό μητρώο και στο παρελθόν έχει απειλήσει ακόμα και την ζωή του πατέρα του, που είχε ως αποτέλεσμα να του επιβληθεούν περιοριστικά μέτρα.

Γείτονες του 37χρονου – όπως αναφέρει δημοσίευμα της Daily Mail – τον αναγνώρισαν σε βίντεο που κυκλοφορούσε στο διαδίκτυο και αναρτήθηκε πριν από την αιματηρή επίθεση με το τόξο και τα βέλη. Στο βίντεο ο 37χρονος φέρεται να αποκαλούσε τον εαυτό του «αγγελιοφόρο» και να αναφέρει ότι έχει να «μεταφέρει» ένα μήνυμα που έρχεται με μια «προειδοποίηση». Κατά τις ίδιες πληροφορίες, το βίντεο με τον 37χρονο τοξοβόλο έχει πλέον κατέβει.

Νωρίτερα, έγινε γνωστό ότι ο δράστης είχε ασπαστεί το Ισλάμ και, όπως αναφέρει δημοσίευμα του BBC, είχε συλληφθεί και το 2020 για την «ριζοσπαστική» δράση του. Μέχρι στιγμής δεν έχει γίνει γνωστό το κίνητρό του με τις, Αρχές να μην έχουν αποκλείσει το ενδεχόμενο τρομοκρατικής ενέργειας.

