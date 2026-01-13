Συμβαίνει τώρα:
Επίθεση Ρωσίας σε Τραμπ: «Κατηγορηματικά απαράδεκτες οι απειλές στο Ιράν για νέες στρατιωτικές επιθέσεις»

Ο Αμερικανός πρόεδρος ενθάρρυνε νωρίτερα τους Ιρανούς διαδηλωτές να συνεχίσουν τις διαδηλώσεις τους τονίζοντας ότι «έρχεται βοήθεια»
Ο Ντόναλντ Τραμπ
Ο Ντόναλντ Τραμπ / REUTERS / Jonathan Ernst

Ξεκάθαρη στάση υπέρ του Ιράν πήρε σήμερα (13.01.2026) η Ρωσία, με φόντο τις απειλητικές δηλώσεις του Ντόναλντ Τραμπ με στόχο την Τεχεράνη λόγω των αντικυβερνητικών διαδηλώσεων που έχουν καταστείλει με βίαιο τρόπο οι ιρανικές δυνάμεις ασφαλείας.

Η Ρωσία είδε πριν λίγες ημέρες τον Τραμπ να της στερεί έναν από τους μεγαλύτερους συμμάχους της στη διεθνή σκηνή, τον Νικολάς Μαδούρο και πλέον φοβάται ότι η «πολεμική ρητορική» του Ντόναλντ Τραμπ προς το Ιράν μπορεί να είναι «προάγγελος» νέας στρατιωτικής επιχείρησης.

Για τον λόγο αυτό, η Μόσχα καταδίκασε τη στάση των ΗΠΑ έναντι του Ιράν ως «ανατρεπτική εξωτερική παρέμβαση» στην εσωτερική του πολιτική και δήλωσε ότι οι απειλές τους για νέες στρατιωτικές επιθέσεις εναντίον της χώρας, είναι «κατηγορηματικά απαράδεκτες».

«Όσοι σχεδιάζουν να χρησιμοποιήσουν εξωτερικά εμπνευσμένες αναταραχές ως πρόσχημα για να επαναλάβουν την επιθετικότητα κατά του Ιράν που διαπράχθηκε τον Ιούνιο του 2025 πρέπει να γνωρίζουν τις καταστροφικές συνέπειες τέτοιων ενεργειών για την κατάσταση στη Μέση Ανατολή και την παγκόσμια διεθνή ασφάλεια», αναφέρει σε ανακοίνωσή του το ρωσικό υπουργείο Εξωτερικών.

Σημειώνεται πως ο Αμερικανός πρόεδρος ενθάρρυνε νωρίτερα τους Ιρανούς διαδηλωτές να συνεχίσουν τις διαδηλώσεις τους μέχρι να ανατρέψουν την ιρανική εξουσία, υποσχόμενος ότι «η βοήθεια είναι καθ’ οδόν», χωρίς να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες.

«Ιρανοί Πατριώτες, ΣΥΝΕΧΙΣΤΕ ΝΑ ΔΙΑΔΗΛΩΝΕΤΕ – ΠΑΡΤΕ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΤΩΝ ΘΕΣΜΩΝ ΣΑΣ!!!» έγραψε ο πρόεδρος των ΗΠΑ με ανάρτηση στο Truth Social.

Έπειτα, ο ίδιος πρόσθεσε ότι «ακύρωσε όλες τις συναντήσεις με Ιρανούς αξιωματούχους μέχρι να σταματήσουν οι παράλογες δολοφονίες διαδηλωτών».

