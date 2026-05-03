ΗΠΑ: «Προκαλούμε ασφυξία στην οικονομία του Ιράν – Δεν μπορούν να πληρώσουν τους στρατιώτες τους»

Ο οικονομικός αποκλεισμός σε συνδυασμό με την στρατιωτική επίθεση που εξαπέλυσαν ΗΠΑ και Ισραήλ εναντίον του Ιράν στις 28 Φεβρουαρίου 2026 έχουν προκαλέσει τεράστια δημοσιονομικά και οικονομικά προβλήματα στην Ισλαμική Δημοκρατία, λέει η Ουάσινγκτον.

«Ο Ντόναλντ Τραμπ έδωσε εντολή τον Μάρτιο για άσκηση μέγιστης πίεσης στο Ιράν και πριν από τρεις εβδομάδες, διέταξε το υπουργείο Οικονομικών και εμένα να ξεκινήσουμε την επιχείρηση “Οικονομική Οργή”», τόνισε ο υπουργός Οικονομικών των ΗΠΑ στο Fox News.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η «Οικονομική Οργή» (Economic Fury) παρουσιάζεται ως το οικονομικό αντίστοιχο του πολέμου που ξεκίνησαν στις στις 28 Φεβρουαρίου ΗΠΑ και Ισραήλ εναντίον του Ιράν, που βαφτίστηκε Επιχείρηση «Επική Οργή» (Epic Fury).

«Μπορώ να σας πω ότι προκαλούμε ασφυξία στο καθεστώς, ότι δεν είναι πλέον σε θέση να πληρώσουν τους στρατιώτες τους», ανέφερε ο Μπέσεντ.

Treasury Secretary Scott Bessent claims the U.S. is suffocating Iran’s regime. “They are not able to pay their soldiers,” he said. pic.twitter.com/EceF8gLFk2 — Quds News Network (@QudsNen) May 3, 2026

«Αυτός είναι ένας πραγματικός οικονομικός αποκλεισμός», πρόσθεσε, τονίζοντας ότι το πολεμικό ναυτικό των ΗΠΑ διαδραματίζει πρωταγωνιστικό ρόλο στην αποτροπή της κυκλοφορίας πλοίων από και προς το Ιράν. «Κανένα πλοίο δεν διέρχεται», υποστήριξε ο υπουργός.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η Κεντρική Διοίκηση των ΗΠΑ αρμόδια για τη Μέση Ανατολή (CENTCOM) ανακοίνωσε νωρίτερα σήμερα (03.05.2026) ότι έχει εμποδιστεί η διέλευση σε 49 πλοία. Επιπρόσθετα, ο Αμερικανός υπουργός τόνισε η Ουάσινγκτον «έχει αυξήσει την πίεση σε οποιονδήποτε στέλνει χρήματα στο Ιράν για να υποστηρίξει» τους Φρουρούς της Επανάσταση, που είναι μια «διεφθαρμένη οργάνωση».

«Κλέβουν από τον ιρανικό λαό εδώ και χρόνια. Έχουν χρήματα στο εξωτερικό, τα οποία έχουμε εντοπίσει», συνέχισε ο Μπέσεντ. «Θα συνεχίσουμε να εντοπίζουμε αυτά τα περιουσιακά στοιχεία και θα τα διατηρήσουμε για τον ιρανικό λαό μετά την επίλυση αυτής της σύγκρουσης», σημείωσε.

Χθες Σάββατο, με ανάρτηση στο X, ο υπουργός τόνισε ότι αυτός ο οικονομικός αποκλεισμός θα συνεχιστεί «μέχρι να αποκατασταθεί η ελευθερία της ναυσιπλοΐας στο προ της 27ης Φεβρουαρίου κατάσταση», αναφερόμενος στο γεγονός ότι η Τεχεράνη εμποδίζει μη συμμαχικά πλοία να διέρχονται από τα Στενά του Ορμούζ.

Εξ ου και τα αμερικανικά αντίποινα για αποκλεισμό διέλευσης ιρανικών πλοίων και συμμάχων της Τεχεράνης. Από την πλευρά του, σε συνέντευξή του σήμερα το πρωί στο CBS, ο οικονομικός σύμβουλος του προέδρου, Κέβιν Χάσετ, δήλωσε ότι η ιρανική οικονομία βρίσκεται στο χείλος «ακραίας καταστροφής· έχουν υπερπληθωρισμό» και πως «αρχίζουν να υποφέρουν από λιμό».