Επίθεση σε φορτηγό πλοίο από πολλά μικρά σκάφη ανοιχτά του Ιράν

Η Υπηρεσία των Ναυτιλιακών Εμπορικών Επιχειρήσεων του Ηνωμένου Βασιλείου (UKMTO) ανέφερε ότι έλαβε αναφορά για περιστατικό σε φορτηγό πλοίο,11 ναυτικά μίλια (18 χλμ.) δυτικά της Σιρίκ, στο Ιράν.

Σύμφωνα με τη UKMTO ο πλοίαρχος ενός φορτηγού πλοίου χύδην φορτίου που κατευθυνόταν προς βορρά ανέφερε ότι δέχτηκε επίθεση από πολλά μικρά σκάφη, ανοιχτά του Ιράν.

«Όλο το πλήρωμα είναι ασφαλές και δεν έχουν αναφερθεί περιβαλλοντικές επιπτώσεις», προσέθεσε η Υπηρεσία.