Τουρκία: Τέσσερις νεκροί και 15 τραυματίες από πτώση λεωφορείου σε χαράδρα

Στην περιοχή Ντογάνσεχιρ της Μαλάτια, ένα επιβατικό λεωφορείο ανατράπηκε σε χαράδρα
Ένα απίστευτο τροχαίο δυστύχημα με λεωφορείο σημειώθηκε σε έναν αυτοκινητόδρομο της Τουρκίας, όπου τέσσερις άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και άλλοι 15 τραυματίστηκαν.

Στην περιοχή Ντογάνσεχιρ της Μαλάτια στην Τουρκία, ένα επιβατικό λεωφορείο ανατράπηκε σε χαράδρα, με αποτέλεσμα τον θάνατο 4 ατόμων και τον τραυματισμό άλλων 15, σύμφωνα με τις πρώτες αναφορές.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ένα επιβατικό λεωφορείο που ανήκει στην Muş Yolu Turizm, με πινακίδα κυκλοφορίας 34 FB 5349, του οποίου η ταυτότητα του οδηγού δεν έχει ακόμη προσδιοριστεί, ανατράπηκε σε χαντάκι στη γειτονιά Polatdere, στον αυτοκινητόδρομο Malatya -Adıyaman.

Μετά την αναφορά, ομάδες της αστυνομίας, της χωροφυλακής, του υγειονομικού και της πυροσβεστικής στάλθηκαν στην περιοχή.

