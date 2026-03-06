Επίθεση στο Ιράν: 20.000 ναυτικοί και 15.000 επιβάτες κρουαζιερόπλοιων αποκλεισμένοι στον Περσικό Κόλπο

Χιλιάδες επιβάτες κρουαζιερόπλοιων παραμένουν εγκλωβισμένοι στον Κόλπο ως αποτέλεσμα του πολέμου στο Ιράν.

Ο Διεθνής Ναυτιλιακός Οργανισμός (IMO), ο οποίος υπάγεται στον ΟΗΕ, σύμφωνα με το Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων αποτυπώνει την κατάσταση ως εξής: Έως την Πέμπτη (05/03/26) περίπου 20.000 ναυτικοί και 15.000 επιβάτες κρουαζιερόπλοιων είναι εγκλωβισμένοι στην περιοχή καθώς η σύγκρουση στο Ιράν έχει παγώσει τα ταξίδια.

«Πέρα από τον οικονομικό αντίκτυπο αυτών των ανησυχητικών επιθέσεων, είναι ένα ανθρωπιστικό ζήτημα. Καμία επίθεση σε αθώους ναυτικούς δεν δικαιολογείται ποτέ», δήλωσε ο Αρσένιο Ντομίνγκες, γενικός γραμματέας του ΙΜΟ. «Επαναλαμβάνω την έκκλησή μου προς όλες τις ναυτιλιακές εταιρείες να επιδεικνύουν τη μέγιστη προσοχή όταν δραστηριοποιούνται στην πληγείσα περιοχή», πρόσθεσε.

Το πάγωμα των ταξιδιών είναι μέρος του αυξανόμενου αριθμού βιομηχανιών που έχουν διαταραχθεί από τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή, με τον τουρισμό να επηρεάζεται σοβαρά από τη σύγκρουση σε ολόκληρη την περιοχή.

Οι εισερχόμενες αφίξεις προβλέπεται να μειωθούν έως και ένα τέταρτο σε ετήσια βάση το 2026, σύμφωνα με την Global Forecasting.

Εκτός από τους τουρίστες, οι ναυτικοί έχουν τεθεί σε κίνδυνο. Την Πέμπτη, δύο Ινδοί μέλη του πληρώματος αναφέρθηκαν ότι σκοτώθηκαν σε επιθέσεις σε δεξαμενόπλοιο. Ο Ασις Κουμάρ και ο Νταλίπ Σινγκ σκοτώθηκαν από χτυπήματα σε ένα πετρελαιοφόρο με σημαία Παλάου που ονομάζεται Skylight στον Κόλπο του Ομάν.

Πολλά από τα πλοία που επλήγησαν αναμενόταν να περάσουν από τα Στενά του Ορμούζ, τα οποία έχουν κλείσει από το Ιράν μετά την έναρξη του πολέμου.

Περίπου 23.000 Ινδοί στρατιώτες παραμένουν επίσης εγκλωβισμένοι κοντά στα στενά του Ορμούζ.

Η κυκλοφορία στο στενό έχει σχεδόν σταματήσει από το Ιράν, με τη θαλάσσια κυκλοφορία να μειώνεται κατά 80 τοις εκατό το Σαββατοκύριακο και τις διελεύσεις πετρελαιοφόρων μέσω του στενού να μειώνονται κατά 90 τοις εκατό από την περασμένη εβδομάδα.