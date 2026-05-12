Βρετανία: «Βροχή» οι παραιτήσεις μελών της κυβέρνησης Στάρμερ

«Τρίζει» η καρέκλα του Κιρ Στάρμερ. Ένας ακόμη υφυπουργός του πρωθυπουργού της Βρετανίας -ο τέταρτος στη σειρά- υπέβαλε την Τρίτη (12.05.2026) την παραίτησή του, καθώς η κρίση στην κυβέρνηση των Εργατικών κλιμακώνεται.

Αβέβαιο μοιάζει το πολιτικό μέλλον του Κιρ Στάρμερ καθώς οι παραιτήσεις υφυπουργών της κυβέρνησης της Βρετανίας συνεχίζονται.

Ο υφυπουργός Υγείας, Ζουμπίρ Άχμεντ παραιτήθηκε την Τρίτη σε ένδειξη διαμαρτυρίας για την ηγεσία του πρωθυπουργού.

«Είναι σαφές ότι, ανεξάρτητα από το μέγεθος των ατομικών επιτευγμάτων και της προόδου, τώρα αυτά υποβαθμίζονται και επισκιάζονται από την έλλειψη ηγεσίας που βασίζεται σε αξίες», τόνισε σε επιστολή παραίτησης που ανάρτησε στο X (πρώην Twitter).

«Είναι σαφές από τις τελευταίες ημέρες ότι ο λαός σε όλο το Ηνωμένο Βασίλειο έχει πλέον χάσει ανεπανόρθωτα την εμπιστοσύνη του σε εσάς ως πρωθυπουργό».

Προηγήθηκαν νωρίτερα την Τρίτη οι παραιτήσεις του υφυπουργού Δικαιοσύνης, Άλεξ Ντέιβις-Τζόουνς, της υφυπουργού για την Προστασία και την Αντιμετώπιση της Βίας κατά των Γυναικών και των Κοριτσιών, Τζες Φίλιπς και της υφυπουργού, Μιάτα Φανμπουλέχ.

Στις επιστολές παραίτησής τους εξέφρασαν τη δυσαρέσκειά τους για την ηγεσία Στάρμερ.

Πάνω από 100 βουλευτές των Εργατικών υπέγραψαν επιστολή στήριξης προς τον Στάρμερ, μετά την έκκληση περίπου 80 βουλευτών του κυβερνώντος κόμματος να παραιτηθεί ο πρωθυπουργός, σύμφωνα με βρετανικά μέσα ενημέρωσης, ενδεικτικό του κλίματος που επικρατεί εντός των Εργατικών.

Βρετανία: Η διαδικασία εάν κάποιος αμφισβητήσει την εξουσία του πρωθυπουργού

Καθώς περισσότεροι από 80 βουλευτές των Εργατικών καλούν τον πρωθυπουργό, Κιρ Στάρμερ να παραιτηθεί, οι πιθανότητες ένας διεκδικητής του αξιώματος να ξεκινήσει επισήμως τη διαδικασία διαδοχής αυξάνονται όσο περνούν οι ώρες.

Η «κούρσα» αυτή είναι μια διαδικασία πολύ συγκεκριμένη και τυποποιημένη, αλλά δεν αποκλείει συμμαχίες, «προδοσίες» και εκπλήξεις.

Μέχρι στιγμής, ο Στάρμερ επαναλαμβάνει ότι δεν σκοπεύει να παραιτηθεί.

Το πρωί της Τρίτης, ο Στάρμερ, που ανέλαβε την ηγεσία των Εργατικών το 2020 και εξελέγη πρωθυπουργός τον Ιούλιο του 2024, εξήγησε ότι παραμένει στην εξουσία δεδομένου ότι, σε αυτήν τη φάση, «δεν έχει ενεργοποιηθεί» η διαδικασία αμφισβήτησης και αντικατάστασής του.

Γεγονός είναι ότι, μολονότι κυκλοφορούν πολλά ονόματα δελφίνων, όπως του Άντι Μπέρναμ, δημάρχου του Μάντσεστερ, της πρώην αντιπροέδρου της κυβέρνησης Άντζελα Ρέινερ και του υπουργού Υγείας Γουές Στρίτινγκ, κανένας δεν έχει δηλώσει επισήμως ότι διεκδικεί τη θέση.

Το «κατώφλι» των 81

Για να ξεκινήσει η διαδικασία, δεν απαιτείται πρόταση μομφής. Όποιος αμφισβητεί την εξουσία του αρχηγού του κόμματος και θέλει να διεκδικήσει την πρωθυπουργία θα πρέπει να εξασφαλίσει την υποστήριξη του 20% των βουλευτών (δηλαδή, 81 σε σύνολο 403).

Ο απερχόμενος πρωθυπουργός δεν χρειάζεται να δηλώσει τους 81 που τον στηρίζουν: περιλαμβάνεται αυτομάτως στους υποψηφίους, εκτός και αν αποφασίσει να παραιτηθεί.

Στη συνέχεια οργανώνεται η ψηφοφορία, στην οποία συμμετέχουν τα μέλη των Εργατικών και των συνδικάτων που συνδέονται με το κόμμα, δυνητικά, πολλές εκατοντάδες χιλιάδες άνθρωποι.

Εφόσον ένας υποψήφιος συγκεντρώσει πάνω από το 50% των ψήφων, εκλέγεται. Σε διαφορετική περίπτωση και εφόσον υπάρχουν πολλοί υποψήφιοι, αποκλείεται από τη συνέχεια της διαδικασίας εκείνος που συγκέντρωσε τις λιγότερες ψήφους στον πρώτο γύρο και η διαδικασία συνεχίζεται κατ’ αυτόν τον τρόπο, μέχρι που κάποιος να λάβει το 50% των ψήφων.

Να σημειωθεί ότι αν ο Στάρμερ παραιτηθεί από την ηγεσία του κόμματος, μπορεί να παραμείνει πρωθυπουργός μέχρι να ολοκληρωθεί η διαδικασία και να αναδειχθεί ο διάδοχός του.

Αυτό ακριβώς συνέβη τον Μάιο του 2007, όταν ο Τόνι Μπλερ, που τότε συμπλήρωνε 10 χρόνια στην εξουσία, ανακοίνωσε ότι θα αποσυρόταν τον επόμενο μήνα, καθώς η ηγεσία του τέθηκε υπό αμφισβήτηση λόγω της στήριξης που παρείχε στον Αμερικανό Πρόεδρο Τζορτζ Μπους. Νέος ηγέτης των Εργατικών και πρωθυπουργός εξελέγη στη συνέχεια ο Γκόρντον Μπράουν.