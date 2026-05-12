Το Ισραήλ έστειλε συστοιχία του Iron Dome και προσωπικό στα ΗΑΕ υπό τον φόβο επιθέσεων από το Ιράν

Ο πρέσβης των ΗΠΑ στο Ισραήλ, ο Μάικ Χάκαμπι αποκάλυψε ότι το Ισραήλ έστειλε στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα συστοιχίες του αντιαεροπορικού συστήματος Iron Dome μαζί με προσωπικό για να τις χειρίζεται, με τον φόβο επιθέσεων από το Ιράν να πλανάται.

Σύμφωνα με πηγή που μίλησε στο Reuters, τα συστήματα αυτά στάλθηκαν για να βοηθήσουν τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, να προστατευτούν από επιθέσεις του Ιράν.

Η Τεχεράνη έχει χτυπήσει τα ΗΑΕ περισσότερο από οποιαδήποτε άλλη χώρα από τότε που ξεκίνησε ο πόλεμος ΗΠΑ – Ισραήλ με το Ιράν στις 28 Φεβρουαρίου και συνεχίζει τις επιθέσεις ακόμα και τώρα που υπάρχει εκεχειρία.

«Το Ισραήλ μόλις έστειλε (στα ΗΑΕ) συστοιχίες Iron Dome και προσωπικό για να τους βοηθήσουν να τις λειτουργήσουν. Πώς κι έτσι; Επειδή υπάρχει μια εξαιρετική σχέση μεταξύ των ΗΑΕ και του Ισραήλ στη βάση των Συμφωνιών του Αβραάμ», είπε ο Χάκαμπι σε εκδήλωση στο Τελ Αβίβ, μιλώντας για τη συμφωνία του 2020 με την οποία το Ισραήλ απέκτησε επίσημες σχέσεις με τα ΗΑΕ.

Δεν είναι η πρώτη φορά που το Ισραήλ δίνει αντιαεροπορικά συστήματα στα ΗΑΕ. Ο Ανουάρ Μοχάμεντ Γκαργκάς είχε δηλώσει τον Μάρτιο ότι οι επιθέσεις του Ιράν σε αραβικές χώρες θα φέρουν ακόμα πιο κοντά το Ισραήλ και τα αραβικά κράτη που ήδη έχουν σχέσεις μαζί του.

Ο Χάκαμπι ρωτήθηκε επίσης για επιθέσεις Ισραηλινών εναντίον χριστιανών στην Παλιά Πόλη της Ιερουσαλήμ, αλλά και για επιθέσεις Εβραίων εποίκων σε Παλαιστίνιους στη Δυτική Όχθη.

Απάντησε: «η τρομοκρατία είναι τρομοκρατία. Δεν έχει σημασία ποιος την κάνει, αυτό που γίνεται είναι το έγκλημα».

Είπε ακόμη ότι πολλοί Ισραηλινοί που κάνουν βίαιες επιθέσεις στη Δυτική Όχθη την οποία αποκάλεσε με τα βιβλικά ονόματα Ιουδαία και Σαμάρεια, όπως συνηθίζει η ισραηλινή κυβέρνηση, δεν μένουν καν εκεί.

Ανέφερε ότι μπορεί να ζουν στο Τελ Αβίβ, που θεωρείται πιο φιλελεύθερη πόλη σε σχέση με άλλα μέρη της χώρας. Όταν κάποιοι από το κοινό αντέδρασαν αρνητικά, πρόσθεσε: «Αλλά πιθανόν όχι».

Κλείνοντας είπε: «Όμως όπου κι αν ζουν, όταν διαπράττουν μια τρομοκρατική ενέργεια ή ένα έγκλημα, τότε αυτό που έχουν κάνει, νομίζω, είναι ντροπή προς το Κράτος του Ισραήλ και τον ισραηλινό λαό, και θα πρέπει να καταδικαστεί».