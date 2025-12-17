Κόσμος

Επίθεση στο πανεπιστήμιο Μπράουν: Αναζητείται και δεύτερος ύποπτος για την επίθεση με 2 νεκρούς

Η ταυτότητα του φερόμενου ως δράστη της επίθεσης στην πανεπιστημιούπολη παραμένει άγνωστη παρότι έχει προσφερθεί αμοιβή 50.000 δολαρίων για πληροφορίες που θα οδηγήσουν στη σύλληψή του
Φωτογραφίες των δύο θυμάτων, Mukhammad Aziz Umurzokov και Ella Cook, ανάμεσα σε λουλούδια και κεριά στο Πανεπιστήμιο Brown στο Ρόουντ Άιλαντ των ΗΠΑ
Φωτογραφίες των δύο θυμάτων, Mukhammad Aziz Umurzokov και Ella Cook, ανάμεσα σε λουλούδια και κεριά στο Πανεπιστήμιο Brown στο Ρόουντ Άιλαντ των ΗΠΑ / REUTERS / Φωτογραφία Taylor Coester

Και ένας δεύτερος ύποπτος αναζητείται από την αστυνομία του Ρόουντ Άιλαντ των ΗΠΑ στο πλαίσιο των ερευνών για την ένοπλη επίθεση της 13ης Δεκεμβρίου στο πανεπιστήμιο Μπράουν, κατά την οποία σκοτώθηκαν δύο άνθρωποι και τραυματίστηκαν άλλοι εννέα.

Οι αρχές του Ρόουντ Άιλαντ στις ΗΠΑ «ζητούν τη βοήθεια του κοινού» για την αναγνώριση υπόπτου που θεάθηκε «κοντά» στον φερόμενο ως δράστη της επίθεσης στο πανεπιστήμιο, αναφέρει το μήνυμα που αναρτήθηκε στο Χ (πρώην Twitter) την Τετάρτη (17.12.2025).

Η αστυνομία στην πόλη Πρόβιντενς του Ρόουντ Άιλαντ έδωσε στη δημοσιότητα τρεις φωτογραφίες του υπόπτου.

Διακρίνεται να φορά πράσινη κουκούλα, μπλε ρούχα, και να κρατάει μια ανοικτόχρωμη τσάντα.

Είχε προηγουμένως δημοσιοποιήσει αρκετές φωτογραφίες και βίντεο του βασικού υπόπτου, που περιγράφεται ως «γεροδεμένος άνδρας, με ύψος περίπου 1,73μ. και διακρίνεται να φορά σκουρόχρωμα ρούχα, σκούφο και χειρουργική μάσκα.

Η ταυτότητα του φερόμενου ως δράστη της επίθεσης στην πανεπιστημιούπολη παραμένει άγνωστη. Έχει προσφερθεί αμοιβή 50.000 δολαρίων «για πληροφορίες που θα οδηγήσουν στην αναγνώριση, τη σύλληψη και την καταδίκη του».

Εικόνα που δημοσιεύθηκε από την αστυνομία στις 17 Δεκεμβρίου και δείχνει έναν ύποπτο που βρισκόταν κοντά στον φερόμενο ως δράστη της επίθεσης στο πανεπιστήμιο Μπράουν στο Ρόουντ Άιλαντ των ΗΠΑ
Εικόνα που δημοσιεύθηκε από την αστυνομία στις 17 Δεκεμβρίου και δείχνει έναν ύποπτο που βρισκόταν κοντά στον φερόμενο ως δράστη της επίθεσης στο πανεπιστήμιο Μπράουν στο Ρόουντ Άιλαντ των ΗΠΑ / REUTERS

Ένας ύποπτος συνελήφθη στις 14 Δεκεμβρίου, αλλά αφέθηκε ελεύθερος αφού δεν προέκυψαν ενοχοποιητικά στοιχεία εναντίον του.

Από την επίθεση του ενόπλου σκοτώθηκαν δύο φοιτητές: η Έλα Κουκ, αντιπρόεδρος της ένωσης Ρεπουμπλικάνων του Μπράουν και ο Μουχάμαντ Αζίζ Ουμουρζόκοφ, με καταγωγή από το Ουζμπεκιστάν που ήθελε να γίνει νευροχειρουργός.

Από τους εννέα τραυματίες, ένας νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση, επτά σε σοβαρή αλλά σταθερή κατάσταση, ενώ ο ένατος έχει πάρει εξιτήριο.

