Επίθεση Τραμπ σε δημοσιογράφο που ρωτούσε για την υπόθεση Επστάιν: «Είσαι η χειρότερη, θα έπρεπε να ντρέπεσαι»

Η ένταση κλιμακώθηκε όταν η Κόλινς επισήμανε ότι ο Αμερικανός πρόεδρος επιχειρεί να αποδώσει τις πρόσφατες αποκαλύψεις αποκλειστικά στους Δημοκρατικούς
Ο Ντόναλντ Τραμπ
REUTERS/Evelyn Hockstein

Για άλλη μια φορά ο Ντόναλντ Τραμπ ενοχλήθηκε για τις ρωτήσεις που αφορούν τη σχέση του με τον Τζέφρι Επστάιν και τα έβαλε με τη δημοσιογράφο του CNN Κέιτλιν Κόλινς.

Στον Ντόναλντ Τραμπ δεν άρεσαν οι ερωτήσεις της δημοσιογράφου με τον πρόεδρο των ΗΠΑ να της λέει «είσαι η χειρότερη» και «δεν σε έχω δει ποτέ να χαμογελάς» μπροστά μάλιστα στις κάμερες.

Η ένταση κλιμακώθηκε όταν η Κόλινς επισήμανε ότι ο Αμερικανός πρόεδρος επιχειρεί να αποδώσει τις πρόσφατες αποκαλύψεις αποκλειστικά στους Δημοκρατικούς, τη στιγμή που στα έγγραφα της υπόθεσης που δόθηκαν στη δημοσιότητα καταγράφονται στενές σχέσεις του Επστάιν με πρόσωπα του στενού πολιτικού και επιχειρηματικού του περιβάλλοντος, όπως ο Έλον Μασκ και ο υπουργός Εμπορίου Χάουαρντ Λούτνικ.

«Είμαι σίγουρος ότι είναι εντάξει, αλλιώς θα υπήρχαν μεγάλα πρωτοσέλιδα»  ήταν τα λόγια του Τραμπ με τη δημοσιογράφο να να επιμένει λέγοντας «πολλές γυναίκες που είναι θύματα του Επστάιν είναι δυσαρεστημένες» με τον τρόπο που το υπουργείο Δικαιοσύνης επεξεργάστηκε τα έγγραφα».

«Νομίζω ότι είναι πραγματικά καιρός για τη χώρα να ασχοληθεί με κάτι άλλο, τώρα που δεν βγήκε τίποτα για μένα» απάντησε ο Τραμπ θέλοντας να δώσει ένα τέλος, με τη δημοσιογράφο να επιχειρεί να συνεχίσει ρωτώντας «αλλά τι θα λέγατε σε όσους αισθάνονται ότι δεν έχουν δικαιωθεί, κύριε Πρόεδρε;»

 

«Τι είπατε; Ξέρετε, είστε η χειρότερη δημοσιογράφος. Ξέρεις, είναι μια νεαρή γυναίκα. Δεν νομίζω ότι σε έχω δει ποτέ να χαμογελάς. Σε ξέρω δέκα χρόνια. Δεν νομίζω ότι έχω δει ποτέ χαμόγελο στο πρόσωπό σου» ανέφερε σε οργισμένο ύφος ο Τραμπ.

«Λοιπόν», πρόσθεσε η Κόλινς, «σας ρωτάω για τους επιζώντες της κακοποίησης του Τζέφρι Έπσταϊν, κύριε Πρόεδρε» με τον Τραμπ να συνεχίζει στον ίδιο οργισμένο τόνο «Ξέρεις γιατί δεν χαμογελάς; Επειδή ξέρεις ότι δεν λες την αλήθεια. Και είστε μια πολύ ανέντιμη οργάνωση, και θα έπρεπε να ντρέπεστε για εσάς».

