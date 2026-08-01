Ισπανία: Νέος πλωτός φράχτης στα σύνορα της Θέουτα με το Μαρόκο, μετά την τραγωδία με τους 67 νεκρούς μετανάστες

Η Ισπανία προχωρά σε έκτακτα μέτρα για να περιορίσει τις διελεύσεις μεταναστών στη Θέουτα, μετά τα δραματικά γεγονότα των τελευταίων ημερών. Οι Αρχές ξεκίνησαν το Σάββατο την εγκατάσταση πλωτού φράχτη στα θαλάσσια σύνορα με το Μαρόκο, ενώ, σύμφωνα με την κυβέρνηση, οι αφίξεις σταμάτησαν κατά τη διάρκεια της νύχτας.

Η Ισπανία βρέθηκε αντιμέτωπη με μία πρωτοφανή εισροή μεταναστών, καθώς περίπου 50.000 άνθρωποι πέρασαν στη Θέουτα από ξηρά και θάλασσα από την Πέμπτη. Η ισπανική κυβέρνηση ανακοίνωσε ότι περισσότεροι από 48.000 επέστρεψαν στο Μαρόκο μέσα σε 48 ώρες.

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Το νέο πλωτό φράγμα έχει μήκος 500 μέτρα και τοποθετείται στον κυματοθραύστη του Ταραχάλ, ένα από τα βασικά σημεία από τα οποία επιχειρούν να περάσουν όσοι προσπαθούν να φτάσουν στο ισπανικό έδαφος. Η εγκατάστασή του ξεκίνησε το πρωί του Σαββάτου 01.08.2026 από την Ισπανική Πολιτοφυλακή.

Σύμφωνα με τις ισπανικές Αρχές, το φουσκωτό φράγμα θα προεξέχει από 30 έως 70 εκατοστά πάνω από την επιφάνεια της θάλασσας και θα εκτείνεται έως και ένα μέτρο κάτω από το νερό. Παράλληλα, θα τοποθετηθούν ναυτικοί σημαντήρες, ενώ θα υπάρχει ειδικό πέρασμα ώστε τα σκάφη της Πολιτοφυλακής να συνεχίσουν τις περιπολίες τους.

#Ceuta ‼️ #ÚltimaHora 📣 Ya está instalada la “barrera de contención”. Imagen de hace unos minutos en el espigón del #Tarajal. Se trata de una valla neumática de 500 metros de longitud, con una altura en superficie de 30 a 70 cm y una parte sumergida de 1 metro de profundidad. pic.twitter.com/nIWX7UxpWD — Ultimas Noticias Canarias (@UNCanarias) August 1, 2026

Βίντεο που μετέδωσε το Reuters δείχνει στρατιώτες και αστυνομικούς να περιπολούν στην παραλία του Ταραχάλ, η οποία εμφανίζεται σχεδόν άδεια και καλυμμένη από ομίχλη, σε πλήρη αντίθεση με το χάος που επικράτησε τις προηγούμενες ημέρες.

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Η τραγωδία, ωστόσο, έχει ήδη αφήσει βαρύ αποτύπωμα. Σύμφωνα με αξιωματούχους, τουλάχιστον 67 σοροί έχουν ανασυρθεί από την ισπανική πλευρά των συνόρων. Κάποιοι άνθρωποι πνίγηκαν στην προσπάθειά τους να περάσουν κολυμπώντας, ενώ άλλοι έχασαν τη ζωή τους πέφτοντας από τον κυματοθραύστη ή τον συνοριακό φράχτη.

Πίσω από τη μαζική αυτή μετακίνηση βρίσκονται κυρίως οι δύσκολες οικονομικές συνθήκες που αντιμετωπίζουν πολλοί άνθρωποι, αλλά και οι φήμες που κυκλοφόρησαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, οι οποίες ενθάρρυναν χιλιάδες να επιχειρήσουν να περάσουν στη Θέουτα, δημιουργώντας μία από τις μεγαλύτερες μεταναστευτικές κρίσεις που έχει αντιμετωπίσει η περιοχή τα τελευταία χρόνια.