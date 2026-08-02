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Πέθανε ο Βίνσεντ Παστόρε ο «Big Pussy» από το «The Sopranos», σε ηλικία 80 χρόνων

Βρέθηκε νεκρός μέσα στο σπίτι του στη Νέα Υόρκη - Ο ρόλος που τον απογείωσε
Βίνσεντ Παστόρε
Ο γνωστός ηθοποιός Βίνσεντ Παστόρε / ΑΠΕ ΜΠΕ / ΕΡΑ / DJ JOHNSON
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Σε ηλικία 80 χρόνων άφησε την τελευταία του πνοή, ο ηθοποιός Βίνσεντ Παστόρε, γνωστός στο ευρύ κοινό από τον ρόλο του ως «Big Pussy» στη θρυλική σειρά «The Sopranos».

Ο γνωστός ηθοποιός βρέθηκε νεκρός μέσα στο σπίτι του το Σάββατο (01.08.2026) στο Μπρονξ της Νέας Υόρκης. Της είδηση θανάτου του Βίνσεντ Παστόρε επιβεβαίωσε ο μάνατζέρ του.

Ο Βίνσεντ Παστόρε είχε χτίσει μια μακρά καριέρα στην τηλεόραση και τον κινηματογράφο, υποδυόμενος κυρίως σκληροτράχηλους Ιταλοαμερικανούς, μαφιόζους, εκτελεστές και στελέχη εγκληματικών οργανώσεων.

Ο ρόλος που απογείωσε την καριέρα του ήταν ο «Σαλβατόρε Μπονπενσιέρο» ή αλλιώς «Big Pussy» στο «The Sopranos».

Η ζωή και η καριέρα του

Ο Βίνσεντ Παστόρε γεννήθηκε στο Μπρονξ της Νέας Υόρκης και μεγάλωσε στο προάστιο Νιου Ροσέλ. Κατά τη διάρκεια του πολέμου του Βιετνάμ κατατάχθηκε στο Πολεμικό Ναυτικό των ΗΠΑ και αργότερα σπούδασε στο Πανεπιστήμιο Pace.

Ξεκίνησε να εμφανίζεται στον κινηματογράφο από τη δεκαετία του 1980, χτίζοντας σταδιακά μια αξιόλογη πορεία σε ταινίες και τηλεοπτικές παραγωγές.

Ανάμεσα στις πιο γνωστές κινηματογραφικές συμμετοχές του ήταν οι ταινίες «Goodfellas» και «Awakenings», οι οποίες κυκλοφόρησαν το 1990, αρκετά χρόνια πριν γνωρίσει τη μεγαλύτερη επιτυχία της καριέρας του με τον ρόλο του «Big Pussy» στους «Sopranos».

Τα τελευταία χρόνια, ο Βίνσεντ συμμετείχε σε τηλεοπτικά ριάλιτι όπως στο «Celebrity Fit Club» και στο «Dancing with the Stars».

Ο Βίνσεντ Παστόρε αφήνει πίσω του την κόρη του, Ρενέ Παστόρε.

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