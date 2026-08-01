Ο πρίγκιπας Λούις τράβηξε όλα τα βλέμματα πάνω του με τις γκριμάτσες του στους αγώνες της Κοινοπολιτείας

Ο οκτάχρονος πρίγκιπας Λούις, γιος του πρίγκιπα Ουίλιαμ και της πριγκίπισσας Κέιτ, συνόδευσε τους γονείς και τα μεγαλύτερα αδέρφια του στους αγώνες της Κοινοπολιτείας στη Γλασκώβη και τράβηξε όλα τα βλέμματα πάνω του.

Ο πρίγκιπας Λούις φόρεσε ένα bucket hat και έδειξε να απολαμβάνει την πρώτη του επίσημη παρουσία σε μεγάλη διεθνή αθλητική διοργάνωση, καθώς το χαμόγελο και οι γκριμάτσες του προς τον φακό φανέρωσαν τον ενθουσιασμό του.

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Prince Louis tries on a Wales hat presented to him as he watched cycling at The Chris Hoy Velodrome Glasgow #princelouis #royal #glasgow #scotland pic.twitter.com/CBHMVkvJCs — Rookie (@royalfocus1) August 1, 2026

Μέχρι πρότινος, ο νεαρός πρίγκιπας είχε δώσει το παρών μόνο σε επίσημες βασιλικές εκδηλώσεις, όπως το Trooping the Colour, στις χριστουγεννιάτικες λειτουργίες της βασιλικής οικογένειας, αλλά και σε εθελοντική δράση κατά τη διάρκεια των εορτασμών για τη Στέψη του Βασιλιά το 2023.

Η βασιλική οικογένεια στη Γλασκώβη/ (Michael McGurk/Pool Photo via AP)

Ο πρίγκιπας Ουίλιαμ σε συζητήσεις με ανθρώπους της παραγωγής της διοργάνωσης/ (Michael McGurk/Pool Photo via AP)

Η βασιλική οικογένεια βρέθηκε σύσσωμη στη Γλασκώβη για τους αγώνες της Κοινοπολιτείας και πήρε θέση στις κερκίδες του κατάμεστου Hydro για τον ημιτελικό του τουρνουά netball.

Ο πρίγκιπας Λούις, μαζί με τα αδέρφια του, Σάρλοτ και Τζορτζ/ (AP Photo/Manish Swarup)

Κατά τη διάρκεια της αναμέτρησης ο οκτάχρονος Λούις μπορεί να είχε κάποιες στιγμές που δεν φαινόταν να απολαμβάνει τον αγώνα, όμως είχε και τις χαρούμενες στιγμές του, που έκανε τις χαρακτηριστικές του γκριμάτσες.