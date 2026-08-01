Κόσμος

Ο πρίγκιπας Λούις τράβηξε όλα τα βλέμματα πάνω του με τις γκριμάτσες του στους αγώνες της Κοινοπολιτείας

Ο οκτάχρονος γιος του πρίγκιπα Ουίλιαμ και της πριγκίπισσας Κέιτ κέρδισε τις εντυπώσεις στη Γλασκώβη
Ο πρίγκιπας Λούις
Ο πρίγκιπας Λούις μαζί με τα αδέρφια του σε αγώνες της Κοινοπολιτείας/ (AP Photo/Manish Swarup)
Προσθήκη του newsit.gr ως προτεινόμενη πηγή στην Google

Ο οκτάχρονος πρίγκιπας Λούις, γιος του πρίγκιπα Ουίλιαμ και της πριγκίπισσας Κέιτ, συνόδευσε τους γονείς και τα μεγαλύτερα αδέρφια του στους αγώνες της Κοινοπολιτείας στη Γλασκώβη και τράβηξε όλα τα βλέμματα πάνω του.

Ο πρίγκιπας Λούις φόρεσε ένα bucket hat και έδειξε να απολαμβάνει την πρώτη του επίσημη παρουσία σε μεγάλη διεθνή αθλητική διοργάνωση, καθώς το χαμόγελο και οι γκριμάτσες του προς τον φακό φανέρωσαν τον ενθουσιασμό του.

Μέχρι πρότινος, ο νεαρός πρίγκιπας είχε δώσει το παρών μόνο σε επίσημες βασιλικές εκδηλώσεις, όπως το Trooping the Colour, στις χριστουγεννιάτικες λειτουργίες της βασιλικής οικογένειας, αλλά και σε εθελοντική δράση κατά τη διάρκεια των εορτασμών για τη Στέψη του Βασιλιά το 2023.

Britain's Kate, Princess of Wales, William, Prince of Wales, Prince George and Princess Charlotte, followed by Prince Louis walk during their visit of Commonwealth Games in Glasgow, Scotland, Saturday August 1, 2026. (Michael McGurk
Η βασιλική οικογένεια στη Γλασκώβη/ (Michael McGurk/Pool Photo via AP)
Britain's Kate, Princess of Wales, William, Prince of Wales, with Princess Charlotte and Prince Louis speaking to Scottish gymnast Reuben Ward, back to the camera right, and English powerlifter Mark Swan, centre back to the camera, during their visit of Commonwealth Games in Glasgow, Scotland, Saturday August 1, 2026. (Michael McGurk
Ο πρίγκιπας Ουίλιαμ σε συζητήσεις με ανθρώπους της παραγωγής της διοργάνωσης/ (Michael McGurk/Pool Photo via AP)

Η βασιλική οικογένεια βρέθηκε σύσσωμη στη Γλασκώβη για τους αγώνες της Κοινοπολιτείας και πήρε θέση στις κερκίδες του κατάμεστου Hydro για τον ημιτελικό του τουρνουά netball.

Princess Charlotte, Prince George and Prince Louis sit behind Prince Edward, Duke of Edinburgh in the audience to watch the track cycling at the Commonwealth Games in Glasgow, Scotland, Saturday, Aug. 1, 2026. (AP Photo
Ο πρίγκιπας Λούις, μαζί με τα αδέρφια του, Σάρλοτ και Τζορτζ/ (AP Photo/Manish Swarup)

Κατά τη διάρκεια της αναμέτρησης ο οκτάχρονος Λούις μπορεί να είχε κάποιες στιγμές που δεν φαινόταν να απολαμβάνει τον αγώνα, όμως είχε και τις χαρούμενες στιγμές του, που έκανε τις χαρακτηριστικές του γκριμάτσες.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Κόσμος
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
194
178
147
133
126
Κόσμος: Περισσότερα άρθρα
Οι ΗΠΑ πιέζονται από τον πόλεμο με το Ιράν: «Δεν επαρκούν πλέον τα μέσα για την προστασία του Ισραήλ», προειδοποιεί ο αρχηγός των αμερικανικών δυνάμεων στην Ευρώπη
Δημοσίευμα της Washington Post αναφέρει ότι ζητείται ενίσχυση με ακόμη ένα αντιτορπιλικό, ενώ οι αμερικανικές πρεσβείες στη Μέση Ανατολή καλούν τους πολίτες να είναι έτοιμοι να αποχωρήσουν
Άλεξους Γκρίνκεβιτς
Bloomberg: Η εποχή των ανεξέλεγκτων δασικών πυρκαγιών έφτασε στην Ευρώπη – Πώς ξεσπούν, γιατί γίνονται ανεξέλεγκτες και τα διδάγματα από Γαλλία και Ισπανία
Οι επιστήμονες προειδοποιούν ότι η κλιματική αλλαγή, οι παρατεταμένοι καύσωνες και οι ισχυροί άνεμοι δημιουργούν τις ιδανικές συνθήκες για ακραίες πυρκαγιές
Smoke and flame rise amid deadly wildfires affecting Almeria province, in Los Gallardos, Almeria, Spain, July 10, 2026. REUTERS/Violeta Santos Moura  TPX IMAGES OF THE DAY
Βρετανία: 29χρονη μητέρα πέθανε από κύστη στον εγκέφαλο μετά από τρεις επισκέψεις στα επείγοντα – «Απλή ημικρανία» έλεγαν oι γιατροί
Παρά τον έντονο πονοκέφαλο, τη θολή όραση και τους συνεχείς εμετούς, έλαβε επανειλημμένα αγωγή για ημικρανία χωρίς να υποβληθεί σε αξονική τομογραφία
Βρετανία: 29χρονη μητέρα πέθανε από κύστη στον εγκέφαλο μετά από τρεις επισκέψεις στα επείγοντα – «Απλή ημικρανία» έλεγαν oι γιατροί 9
Newsit logo
Newsit logo