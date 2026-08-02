ΗΠΑ: Ένοπλος άνοιξε πυρ μέσα σε εστιατόριο στο Άινταχο – 3 νεκροί

Τρεις άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους όταν ένοπλος άνοιξε πυρ σε εστιατόριο αλυσίδας φαστ-φουντ στην πολιτεία Άινταχο στις δυτικές ΗΠΑ.

Ο ένοπλος σκοτώθηκε κατά τη διάρκεια της επίθεσης, που εκτυλίχτηκε μέσα σε υποκατάστημα της αλυσίδας χάμπουργκερ In-N-Out, ανέφερε ο Μάθιου Χιξ, αρχηγός της αστυνομίας της Τουίν Φολζ, στο νότιο τμήμα της πολιτείας.

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Τα πυρά προκάλεσαν «θύματα» και οι αρχές προσπαθούν ακόμη να εξακριβώσουν πόσοι άνθρωποι χτυπήθηκαν, είπε ο επικεφαλής της αστυνομίας. «Η σκηνή ήταν πολύ χαοτική», τόνισε ο Χιξ.

Βίντεο που κυκλοφορεί στα social media και μεταδόθηκε από τοπικά μέσα ενημέρωσης εικονίζει κάποιον, που μοιάζει νεαρός, να κρατά τουφέκι εφόδου μπροστά σε εστιατόριο In-N-Out.

WATCH: Video reportedly shows one of the two believed suspects opening fire with what appears to be an AR-style rifle in a parking lot in Twin Falls, Idaho. No word on casualties. pic.twitter.com/eBo3zagILN — Scope Report (@ScopeReport_) August 1, 2026

Άλλο βίντεο δείχνει έναν άνδρα με πιστόλι να πυροβολεί κατά του δράστη.

A pedestrian with a silencer on his pistol took out the Idaho “In and Out Burger” active shooter. Unbelievable ‼️🤯 pic.twitter.com/3ooHXRvEHt — Common Cent$ (@Common_Cent1) August 2, 2026

Η Τουίν Φολζ, πόλη περίπου 56.000 κατοίκων, βρίσκεται στο νότιο Άινταχο, περίπου 290 χιλιόμετρα βορειοδυτικά από τη Σολτ Λέικ Σίτι.