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ΗΠΑ: Ένοπλος άνοιξε πυρ μέσα σε εστιατόριο στο Άινταχο – 3 νεκροί

Σύμφωνα με την αστυνομία, ο δράστης της επίθεσης σκοτώθηκε
Επεισόδιο με πυροβολισμούς στις ΗΠΑ
Το εστιατόριο όπου εισέβαλε ο ένοπλος / ABC AFFILIATE KIVI/Handout via REUTERS
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Τρεις άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους όταν ένοπλος άνοιξε πυρ σε εστιατόριο αλυσίδας φαστ-φουντ στην πολιτεία Άινταχο στις δυτικές ΗΠΑ.

Ο ένοπλος σκοτώθηκε κατά τη διάρκεια της επίθεσης, που εκτυλίχτηκε μέσα σε υποκατάστημα της αλυσίδας χάμπουργκερ In-N-Out, ανέφερε ο Μάθιου Χιξ, αρχηγός της αστυνομίας της Τουίν Φολζ, στο νότιο τμήμα της πολιτείας.

Τα πυρά προκάλεσαν «θύματα» και οι αρχές προσπαθούν ακόμη να εξακριβώσουν πόσοι άνθρωποι χτυπήθηκαν, είπε ο επικεφαλής της αστυνομίας. «Η σκηνή ήταν πολύ χαοτική», τόνισε ο Χιξ.

Βίντεο που κυκλοφορεί στα social media και μεταδόθηκε από τοπικά μέσα ενημέρωσης εικονίζει κάποιον, που μοιάζει νεαρός, να κρατά τουφέκι εφόδου μπροστά σε εστιατόριο In-N-Out.

Άλλο βίντεο δείχνει έναν άνδρα με πιστόλι να πυροβολεί κατά του δράστη.

Η Τουίν Φολζ, πόλη περίπου 56.000 κατοίκων, βρίσκεται στο νότιο Άινταχο, περίπου 290 χιλιόμετρα βορειοδυτικά από τη Σολτ Λέικ Σίτι.

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