ΗΠΑ: Μητριά κρατούσε αιχμάλωτο τον θετό γιο της για 20 χρόνια, έτρωγε αποφάγια και έπινε νερό από την τουαλέτα

Σοκ προκαλεί στις ΗΠΑ η υπόθεση ενός 34χρονου άνδρα, ο οποίος καταγγέλλει ότι παρέμενε αιχμάλωτος στο σπίτι της μητριάς του επί περισσότερα από 20 χρόνια, ζώντας απομονωμένος, υποσιτισμένος και χωρίς στοιχειώδεις συνθήκες υγιεινής.

Η υπόθεση στις ΗΠΑ αποκαλύφθηκε όταν ο άνδρας, ο οποίος υποστηρίζει ότι κρατούνταν αιχμάλωτος στο δωμάτιό του έως και 24 ώρες την ημέρα, έβαλε φωτιά στο σπίτι στο Κονέκτικατ, λέγοντας στους αστυνομικούς ότι αυτός ήταν ο μοναδικός τρόπος για να κερδίσει την ελευθερία του.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η πυρκαγιά εκδηλώθηκε στις 17 Φεβρουαρίου 2025, όταν ο άνδρας χρησιμοποίησε χαρτί εκτυπωτή, αντισηπτικό χεριών και έναν αναπτήρα. «Ήθελα την ελευθερία μου», φέρεται να είπε στους αστυνομικούς μετά τη διάσωσή του.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, ο 34χρονος βρέθηκε σε δωμάτιο περίπου 6,7 τετραγωνικών μέτρων, καλυμμένος με ακαθαρσίες και σε κατάσταση ακραίου υποσιτισμού. Με ύψος 1,75 μέτρα, ζύγιζε μόλις 30,8 κιλά και χρειάστηκε άμεση ιατρική φροντίδα λόγω εισπνοής καπνού.

«Με κρατούσαν κρυφό σε όλη μου τη ζωή»

Ο άνδρας, ο οποίος αναφέρεται στα δικαστικά έγγραφα ως «S», κατέθεσε ότι περνούσε το μεγαλύτερο μέρος της ημέρας κλειδωμένος στο δωμάτιό του και αντιλαμβανόταν ποια χρονιά ήταν μόνο από το ραδιόφωνο.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Με κρατούσαν κρυφό σε όλη μου τη ζωή», είπε στους αστυνομικούς, περιγράφοντας ότι περνούσε τις ώρες του μετρώντας τα αυτοκίνητα στον δρόμο, ακούγοντας μουσική και αγώνες μπάσκετ.

Όπως ανέφερε, δεν είχε κάνει μπάνιο για χρόνια, δεν είχε πάει ποτέ σε οδοντίατρο και έκοβε μόνος του τα μαλλιά του. Τα δόντια του, σύμφωνα με την κατάθεσή του, συχνά θρυμματίζονταν όταν προσπαθούσε να φάει τις ελάχιστες ποσότητες τροφής που του δίνονταν.

Αποφάγια και νερό από την τουαλέτα

Σύμφωνα με δικαστικά έγγραφα, ο 34χρονος αναγκαζόταν να τρώει αποφάγια από τα σκουπίδια και να πίνει νερό από την τουαλέτα για να επιβιώσει.

Για τις βασικές του ανάγκες χρησιμοποιούσε εφημερίδες και μπουκάλια, ενώ είχε κατασκευάσει έναν αυτοσχέδιο μηχανισμό με χωνί και καλαμάκια, ώστε να διοχετεύει τα ούρα του μέσα από μια τρύπα στο παράθυρο.

Ο ίδιος υποστήριξε ότι, μετά τον θάνατο του πατέρα του το 2024, ο εγκλεισμός του έγινε ακόμη αυστηρότερος. Οι απειλές για στέρηση τροφής ή για ακόμη μεγαλύτερα χρονικά διαστήματα απομόνωσης, όπως είπε, τον εμπόδιζαν να ζητήσει βοήθεια.

Οι καταγγελίες από το σχολείο

Η οικογένεια είχε βρεθεί στο μικροσκόπιο των αρχών ήδη από το 2005, όταν το σχολείο του παιδιού εξέφρασε ανησυχίες για την κατάσταση της υγείας και της διατροφής του.

Ο τότε διευθυντής του σχολείου, Τομ Πανόνε, ανέφερε ότι το προσωπικό είχε παρατηρήσει το παιδί να κλέβει φαγητό και να τρώει από τα σκουπίδια.

«Όλοι ανησυχούσαν πραγματικά γι’ αυτό το παιδί από τότε που ήταν 5 ετών. Καταλάβαινες ότι κάτι πήγαινε τρομερά στραβά», δήλωσε.

«Το γνωρίζαμε. Το καταγγείλαμε. Δεν έγινε απολύτως τίποτα. Αυτή είναι η τραγωδία ολόκληρης της υπόθεσης», πρόσθεσε.

Η Υπηρεσία Παιδιών και Οικογενειών εξέφρασε τη θλίψη της για τις «απερίγραπτες συνθήκες» που υπέστη το θύμα, υποστήριξε ωστόσο ότι δεν διαθέτει αρχείο που να αποδεικνύει ότι είχε λάβει σχετική αναφορά.

«Σαν επιζών του Άουσβιτς»

Οι εισαγγελείς περιέγραψαν την κατάσταση του 34χρονου ως αντίστοιχη, «χωρίς υπερβολή», με εκείνη ενός επιζώντος του Άουσβιτς, παραπέμποντας στην ακραία αδυναμία και στις συνθήκες στις οποίες εντοπίστηκε.

Ο αρχηγός της Αστυνομίας του Γουότερμπερι, Φερνάντο Σπανιόλο, χαρακτήρισε την υπόθεση «μία από τις χειρότερες πράξεις απανθρωπιάς» που είχε αντικρίσει ποτέ.

Αρνείται τις κατηγορίες η 57χρονη

Η 57χρονη Κίμπερλι Σάλιβαν αρνείται τις κατηγορίες και, σύμφωνα με τον δικηγόρο της, δεν προτίθεται να αποδεχθεί συμφωνία παραδοχής ενοχής που προβλέπει ποινή κάθειρξης 30 ετών, με εκτιτέα τα 10.

«Η Κίμπερλι δεν έχει κάνει τίποτα κακό», δήλωσε ο συνήγορός της, Ιωάννης Καλοΐδης, χαρακτηρίζοντας τις κατηγορίες «εξωφρενικές» και «αναληθείς».

Η προθεσμία για να απαντήσει επισήμως στην προτεινόμενη συμφωνία λήγει στις 4 Σεπτεμβρίου του 2026. Εφόσον την απορρίψει, η υπόθεση αναμένεται να οδηγηθεί σε δίκη, όπου, σε περίπτωση καταδίκης, μπορεί να αντιμετωπίσει αυστηρότερη ποινή.