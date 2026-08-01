Κόσμος

Μόσχα: Τρεις νεκροί και 15 τραυματίες από έκρηξη σε καφετέρια

Ισχυρές δυνάμεις ασφαλείας και έκτακτης ανάγκης αναπτύχθηκαν στο κέντρο της ρωσικής πρωτεύουσας – Σε εξέλιξη η έρευνα για τα αίτια
Έκρηξη σε καφετέρια στη Μόσχα
(Πηγή φωτογραφίας: video grab)
Προσθήκη του newsit.gr ως προτεινόμενη πηγή στην Google

Τρεις άνθρωποι σκοτώθηκαν και τουλάχιστον 15 τραυματίστηκαν από έκρηξη σε καφετέρια στο κέντρο της Μόσχας, όπως ανακοίνωσαν οι αρχές στη Ρωσία.

Η έκρηξη σημειώθηκε το Σάββατο (01.08.2026) στην Πλατεία Κουντρίνσκαγια στη Μόσχα, προκαλώντας μεγάλη κινητοποίηση των υπηρεσιών έκτακτης ανάγκης στη Ρωσία, ενώ οι τραυματίες διακομίστηκαν σε νοσοκομεία με τραύματα διαφορετικής βαρύτητας.

Σύμφωνα με το ρωσικό υπουργείο Υγείας, το περιστατικό καταγράφηκε περίπου στις 20.10 τοπική ώρα, κοντά στο Κτίριο 1 της πλατείας.

Στο σημείο έσπευσαν ισχυρές δυνάμεις της αστυνομίας, της Πυροσβεστικής και των υπηρεσιών έκτακτης ανάγκης, ενώ οι αρμόδιες αρχές απέκλεισαν την ευρύτερη περιοχή.

Η κυκλοφορία γύρω από την Πλατεία Κουντρίνσκαγια διακόπηκε προσωρινά, ενώ έκλεισαν και οι είσοδοι του σταθμού του μετρό Barrikadnaya.

Η αστυνομία της Μόσχας επιβεβαίωσε στο κρατικό πρακτορείο RIA Novosti τον απολογισμό των τριών νεκρών και των 15 τραυματιών.

Οι έρευνες για τα αίτια και τις συνθήκες υπό τις οποίες σημειώθηκε η έκρηξη βρίσκονται σε εξέλιξη.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Κόσμος
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
191
133
129
126
89
Κόσμος: Περισσότερα άρθρα
Οι ΗΠΑ πιέζονται από τον πόλεμο με το Ιράν: «Δεν επαρκούν πλέον τα μέσα για την προστασία του Ισραήλ», προειδοποιεί ο αρχηγός των αμερικανικών δυνάμεων στην Ευρώπη
Δημοσίευμα της Washington Post αναφέρει ότι ζητείται ενίσχυση με ακόμη ένα αντιτορπιλικό, ενώ οι αμερικανικές πρεσβείες στη Μέση Ανατολή καλούν τους πολίτες να είναι έτοιμοι να αποχωρήσουν
Άλεξους Γκρίνκεβιτς
Bloomberg: Η εποχή των ανεξέλεγκτων δασικών πυρκαγιών έφτασε στην Ευρώπη – Πώς ξεσπούν, γιατί γίνονται ανεξέλεγκτες και τα διδάγματα από Γαλλία και Ισπανία
Οι επιστήμονες προειδοποιούν ότι η κλιματική αλλαγή, οι παρατεταμένοι καύσωνες και οι ισχυροί άνεμοι δημιουργούν τις ιδανικές συνθήκες για ακραίες πυρκαγιές
Smoke and flame rise amid deadly wildfires affecting Almeria province, in Los Gallardos, Almeria, Spain, July 10, 2026. REUTERS/Violeta Santos Moura  TPX IMAGES OF THE DAY
Βρετανία: 29χρονη μητέρα πέθανε από κύστη στον εγκέφαλο μετά από τρεις επισκέψεις στα επείγοντα – «Απλή ημικρανία» έλεγαν oι γιατροί
Παρά τον έντονο πονοκέφαλο, τη θολή όραση και τους συνεχείς εμετούς, έλαβε επανειλημμένα αγωγή για ημικρανία χωρίς να υποβληθεί σε αξονική τομογραφία
Βρετανία: 29χρονη μητέρα πέθανε από κύστη στον εγκέφαλο μετά από τρεις επισκέψεις στα επείγοντα – «Απλή ημικρανία» έλεγαν oι γιατροί 7
Newsit logo
Newsit logo