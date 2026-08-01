Μόσχα: Τρεις νεκροί και 15 τραυματίες από έκρηξη σε καφετέρια

Τρεις άνθρωποι σκοτώθηκαν και τουλάχιστον 15 τραυματίστηκαν από έκρηξη σε καφετέρια στο κέντρο της Μόσχας, όπως ανακοίνωσαν οι αρχές στη Ρωσία.

Η έκρηξη σημειώθηκε το Σάββατο (01.08.2026) στην Πλατεία Κουντρίνσκαγια στη Μόσχα, προκαλώντας μεγάλη κινητοποίηση των υπηρεσιών έκτακτης ανάγκης στη Ρωσία, ενώ οι τραυματίες διακομίστηκαν σε νοσοκομεία με τραύματα διαφορετικής βαρύτητας.

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Σύμφωνα με το ρωσικό υπουργείο Υγείας, το περιστατικό καταγράφηκε περίπου στις 20.10 τοπική ώρα, κοντά στο Κτίριο 1 της πλατείας.

Στο σημείο έσπευσαν ισχυρές δυνάμεις της αστυνομίας, της Πυροσβεστικής και των υπηρεσιών έκτακτης ανάγκης, ενώ οι αρμόδιες αρχές απέκλεισαν την ευρύτερη περιοχή.

Η κυκλοφορία γύρω από την Πλατεία Κουντρίνσκαγια διακόπηκε προσωρινά, ενώ έκλεισαν και οι είσοδοι του σταθμού του μετρό Barrikadnaya.

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Η αστυνομία της Μόσχας επιβεβαίωσε στο κρατικό πρακτορείο RIA Novosti τον απολογισμό των τριών νεκρών και των 15 τραυματιών.

Οι έρευνες για τα αίτια και τις συνθήκες υπό τις οποίες σημειώθηκε η έκρηξη βρίσκονται σε εξέλιξη.