Επίθεση Τραμπ σε Ζελένσκι: Στο μόνο πράγμα που ήταν καλός ήταν να παίζει τον Μπάιντεν σαν βιολί

Δίχως τέλος είναι οι επιθέσεις του Ντόναλντ Τραμπ κατά του Βολοντίμιρ Ζελένσκι, αυτή τη φορά σε ομιλία του στη Φλόριντα.

Ο Ντόναλντ Τραμπ μίλησε για όλα στη διάρκεια της ομιλίας του στην επενδυτική συνάντηση στη Φλόριντα, η οποία υποστηρίζεται από τη Σαουδική Αραβία, βάζοντας και πάλι στο στόχαστρό του τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

Για άλλη μια φορά αποκάλεσε τον Ουκρανό πρόεδρο «δικτάτορα» και επέκρινε τους χειρισμούς του Ζελένσκι στον πόλεμο στη χώρα του, ο οποίος ξεκίνησε το 2022 μετά την εισβολή της Ρωσίας.

«Αρνείται να κάνει εκλογές», είπε ο Τραμπ για τον Ζελένσκι και σχολίασε ότι το μόνο πράγμα στο οποίο ήταν πραγματικά καλός ήταν να παίζει τον Τζο Μπάιντεν «σαν βιολί». (σ.σ να τον χειραγωγεί)

«Ίσως θέλει να συνεχίσει να τρέχει το τρένο της αμερικανικής βοήθειας», ήταν τα λόγια του Τραμπ σχετικά με το γιατί δεν έχει υπάρξει ακόμη συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου με τη Ρωσία.

Χαρακτήρισε επίσης τον Ζελένσκι, «μέτρια επιτυχημένο κωμικό» που «έπεισε τις ΗΠΑ» να δώσουν βοήθεια. «Ένας μέτρια επιτυχημένος κωμικός, ο Πρόεδρος Ζελένσκι, ζήτησε από τις Ηνωμένες Πολιτείες να ξοδέψουν 350 δισεκατομμύρια δολάρια για να μπουν σε έναν πόλεμο που δεν μπορούσε να κερδηθεί… Αλλά δεν έχουν πλέον να κάνουν με τις ίδιες Ηνωμένες Πολιτείες με τις οποίες είχαν να κάνουν πριν από λίγους μήνες» ανέφερε.

