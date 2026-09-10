Επίθεση Τσελίκ στην Ελλάδα: Δεν μπορεί να «περικυκλώσει» την Τουρκία μέσω Ισραήλ – Ναζί ο Νετανιάχου

Νέο παραλήρημα της Άγκυρας! Ο εκπρόσωπος του κυβερνώντος κόμματος του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, του ΑΚΡ, Ομέρ Τσελίκ, κατηγόρησε το βράδυ της Πέμπτης (10.09.2026) την Ελλάδα ότι με τη συμμαχία της με το Ισραήλ προσπαθεί να «περικυκλώσει» την Τουρκία.

Μάλιστα, ο Ομέρ Τσελίκ απείλησε την Ελλάδα ότι οι επιλογές αυτές θα τη βλάψουν, επαναλαμβάνοντας παράλληλα ότι οι διαφορές της με την Τουρκία πρέπει να επιλυθούν με διαπραγματεύσεις.

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Σε ερώτηση για τα 12 ναυτικά μίλια και την επικείμενη επίσκεψη του Έλληνα πρωθυπουργού το Σαββατοκύριακο (12.09.2026 – 13.09.2026) στο Καστελόριζο, ο εκπρόσωπος του κόμματος του Ερντογάν υποστήριξε ότι η Αθήνα δεν μπορεί να περιορίσει την Τουρκία μέσω συμμαχιών με τρίτες χώρες, «φωτογραφίζοντας» το Ισραήλ.

Χαρακτήρισε «άχρηστες» ορισμένες από αυτές τις συνεργασίες και πρόσθεσε: «Αυτό θα προκαλέσει μεγάλη ζημιά και στην Ελλάδα».

Η κριτική του έγινε προσωπική όταν αναφέρθηκε στη σχέση του Κυριάκου Μητσοτάκη με τον Μπέντζαμιν Νετανιάχου, χαρακτηρίζοντας τον Ισραηλινό πρωθυπουργό «ναζί» και κατηγόρησε τον επικεφαλής της ελληνικής κυβέρνησης ότι επιδεικνύει ιδιαίτερη προθυμία να συνταχθεί με την πολιτική του Ισραήλ, την οποία περιέγραψε ως επιθετική. Κατά τον ίδιο, αυτή η επιλογή δεν εξυπηρετεί ούτε τον ελληνικό λαό.

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Ο Τσελίκ δήλωσε, πάντως, ότι οι συγκεκριμένες συνεργασίες δεν αποτελούν απειλή για την Τουρκία. Υποστήριξε ότι η χώρα διαθέτει επαρκή ισχύ, τόσο στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων όσο και στο πεδίο, ώστε να εμποδίσει κινήσεις που θα μπορούσαν να βλάψουν τα συμφέροντά της.

Επανερχόμενος στα ελληνοτουρκικά, επέμεινε ότι η πρόσκληση της Άγκυρας σε διάλογο δεν πηγάζει από αδυναμία. Ανέφερε ότι η δημιουργία περισσότερων κρίσεων δεν αποτελεί ένδειξη πολιτικής ικανότητας και κάλεσε την Ελλάδα να μην ακολουθεί τους σχεδιασμούς και τις «περιπέτειες» μεγάλων δυνάμεων.

«Όλοι θα φύγουν από αυτή την περιοχή, αλλά εμείς και η Ελλάδα θα μείνουμε πάλι μόνοι μας στο τέλος», είπε, επαναλαμβάνοντας ότι οι δύο χώρες πρέπει να αναζητήσουν λύσεις μεταξύ τους, στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων.