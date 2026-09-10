Γιόζεφ Μένγκελε: Στο φως απόρρητος φάκελος για τον «Άγγελο του Θανάτου» των Ναζί

Έναν φάκελο 200 σελίδων για τον «διαβόητο» ναζί εγκληματία πολέμου Γιόζεφ Μένγκελε, τον Γερμανό γιατρό που έκανε πειράματα σε κρατουμένους του Άουσβιτς έδωσε στη δημοσιότητα η ομοσπονδιακή υπηρεσία πληροφοριών της Ελβετίας την Πέμπτη (10.09.2026).

Ο Γιόζεφ Μένγκελε έμεινε γνωστός ως «Άγγελος του Θανάτου» για τα ιατρικά πειράματα που πραγματοποιούσε σε κρατουμένους στο κολαστήριο των Ναζί στο Άουσβιτς.

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Όπως σημειώνει το Associated Press, κατά τη διάρκεια του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου, ο Μένγκελε υπηρετούσε στο στρατόπεδο του Άουσβιτς, στην κατεχόμενη από τους ναζί, Πολωνία, όπου δολοφονήθηκαν περίπου 1,1 εκατομμύριο άνθρωποι, στη συντριπτική πλειοψηφία Εβραίοι.

Το όνομά του συνδέθηκε με τα απάνθρωπα ιατρικά πειράματα που πραγματοποιούσε σε κρατουμένους, μεταξύ των οποίων και παιδιά.

Μετά τον πόλεμο, ο Μένγκελε απέκτησε ταξιδιωτικό έγγραφο του Ερυθρού Σταυρού με πλαστή ταυτότητα, γεγονός που του επέτρεψε να εγκαταλείψει την Ευρώπη.

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Όπως πολλοί πρώην αξιωματούχοι των ναζί, έζησε χρόνια κρυμμένος στη Λατινική Αμερική, ενώ καταζητούνταν διεθνώς για τα εγκλήματά του. Το 1979 πνίγηκε ενώ κολυμπούσε στις ακτές της Βραζιλίας.

SWITZERLAND 🇨🇭



Switzerland’s federal intelligence service has released a 200-page dossier on Nazi war criminal Josef Mengele, the Auschwitz doctor known as the “Angel of Death” for conducting horrific medical experiments on prisoners, including children.



The documents include… pic.twitter.com/nn6R7JUKuY — Shiri_Sabra (@sabra_the) September 10, 2026

Τι αποκαλύπτουν τα έγγραφα

Τα έγγραφα που έδωσαν στη δημοσιότητα οι ελβετικές αρχές περιλαμβάνουν υλικό που είχε παρασχεθεί στην αστυνομία και υποδηλώνουν ότι ο Μένγκελε ενδέχεται να επέστρεψε στην Ελβετία μετά την αρχική διαφυγή του από τη Γερμανία ή ότι μπορεί να σχεδίαζε να εισέλθει στη χώρα χρησιμοποιώντας πλαστό όνομα, σύμφωνα με το γερμανικό πρακτορείο ειδήσεων dpa.

Ιστορικοί που προσπαθούν να διαπιστώσουν εάν ο Μένγκελε είχε βρεθεί στην Ελβετία ενώ καταζητούνταν ως εγκληματίας πολέμου, χωρίς να εντοπιστεί από τις ελβετικές αρχές, ζητούσαν εδώ και χρόνια πρόσβαση στους συγκεκριμένους φακέλους.

Οι ελβετικές αρχές υποστήριζαν ότι τα έγγραφα θα έπρεπε να παραμείνουν απόρρητα έως το 2071, επικαλούμενες λόγους ασφαλείας και την ανάγκη προστασίας των προσώπων που κατονομάζονται σε αυτά.

Ο Ελβετός ιστορικός και ερευνητής, Ζεράρ Βέτσταϊν προσέφυγε κατά των περιορισμών και δικαιώθηκε από το Ομοσπονδιακό Διοικητικό Δικαστήριο της Ελβετίας, γεγονός που οδήγησε στη δημοσιοποίηση του φακέλου στο Διαδίκτυο.

Σύμφωνα με τις ελβετικές αρχές, ορισμένα τμήματα έχουν διαγραφεί ή αποκρυφτεί για την προστασία των πηγών και των προσωπικών δεδομένων τρίτων.

Ο φάκελος καταρτίστηκε από την αστυνομική υπηρεσία της ομοσπονδιακής εισαγγελίας, πρόδρομο των σημερινών ομοσπονδιακών υπηρεσιών πληροφοριών της Ελβετίας, και μεταφέρθηκε στα Ομοσπονδιακά Αρχεία το 2001.