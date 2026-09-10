Λονδίνο: Τέσσερις τραυματίες σε επίθεση με μαχαίρι στην περιοχή του Μπρόμλεϊ – Βίντεο

Νέο περιστατικό επίθεσης με μαχαίρι στο Λονδίνο. Τέσσερα άτομα μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο μετά από το συμβάν στην περιοχή του Μπρόμλεϊ την Πέμπτη (10.09.2026).

Όπως επιβεβαίωσε η Υπηρεσία Ασθενοφόρων του Λονδίνου, στην επίθεση με μαχαίρι στην High Street του Μπρόμλεϊ τραυματίστηκαν τέσσερις άνθρωποι.

Στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις της αστυνομίας, οχήματα έκτακτης ανάγκης και παραϊατρικοί μαζί με αεροασθενοφόρο.

Αυτόπτης μάρτυρας δήλωσε ότι είδε «μία συμπλοκή να ξεσπά», η ίδια ανησύχησε «πολύ» και κλείδωσε τρεις πελάτες μέσα στο κατάστημα που διατηρεί.

Προσοχή: Το βίντεο που ακολουθεί περιέχει σκληρές εικόνες

#Londres | Cuatro personas fueron trasladadas a un hospital tras ser apuñaladas en la calle Bromley High Street; hasta el momento la policía no ha confirmado si el agresor fue detenido. https://t.co/dV8hDsBlL4 pic.twitter.com/UbRDeWkt4H — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) September 10, 2026

Η High Street έκλεισε προσωρινά και στις δύο κατευθύνσεις, από τη Ringers Road έως την Ethelbert Road.