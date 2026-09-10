Κόσμος

Λονδίνο: Τέσσερις τραυματίες σε επίθεση με μαχαίρι στην περιοχή του Μπρόμλεϊ – Βίντεο

Στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις της αστυνομίας, οχήματα έκτακτης ανάγκης και παραϊατρικοί μαζί με ελικόπτερο της υπηρεσίας ασθενοφόρων
Τέσσερα άτομα στο νοσοκομείο μετά από επίθεση με μαχαίρι στο Μπρόμλεϊ του Λονδίνου
Σοκαριστικό στιγμιότυπο από την επίθεση / πηγή φωτογραφίας Χ
Προσθήκη του newsit.gr ως προτεινόμενη πηγή στην Google

Νέο περιστατικό επίθεσης με μαχαίρι στο Λονδίνο. Τέσσερα άτομα μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο μετά από το συμβάν στην περιοχή του Μπρόμλεϊ την Πέμπτη (10.09.2026).

Όπως επιβεβαίωσε η Υπηρεσία Ασθενοφόρων του Λονδίνου, στην επίθεση με μαχαίρι στην High Street του Μπρόμλεϊ τραυματίστηκαν τέσσερις άνθρωποι.

Στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις της αστυνομίας, οχήματα έκτακτης ανάγκης και παραϊατρικοί μαζί με αεροασθενοφόρο.

Αυτόπτης μάρτυρας δήλωσε ότι είδε «μία συμπλοκή να ξεσπά», η ίδια ανησύχησε «πολύ» και κλείδωσε τρεις πελάτες μέσα στο κατάστημα που διατηρεί.

Προσοχή: Το βίντεο που ακολουθεί περιέχει σκληρές εικόνες

Η High Street έκλεισε προσωρινά και στις δύο κατευθύνσεις, από τη Ringers Road έως την Ethelbert Road.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Κόσμος
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
145
126
124
118
111
Κόσμος: Περισσότερα άρθρα
Αρχηγός ισραηλινού κόμματος μηνύει την σύζυγο του Νετανιάχου για δυσφήμιση: Τον κατηγορεί ότι γνώριζε για την επίθεση της Χαμάς το 2023
Ο Γιαΐρ Γκολάν, αρχηγός των Δημοκρατικών, απαντώντας στις δηλώσεις της Σάρα Νετανιάχου, υπέβαλε μήνυση για δυσφήμιση και υποκίνηση σε βία, καταγγέλλοντας «θεωρίες συνωμοσίας που επινοήθηκαν από σκοτεινότερα μυαλά»
Μπέντζαμιν και Σάρα Νετανιάχου
Οι κυρώσεις της Βρετανίας για τους εβραϊκούς οικισμούς θα μπορούσαν να είναι «δώρο» για την κυβέρνηση Νετανιάχου στο Ισραήλ
Πώς τα μέτρα του Λονδίνου στο εμπόριο με τους εβραϊκούς οικισμούς στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη θα μπορούσε να λειτουργήσει ως «μπούμερανγκ» και να ευνοήσει την δεξιά στο Ισραήλ
Προξενείο Βρετανίας στην Ιερουσαλήμ
Newsit logo
Newsit logo