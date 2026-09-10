Κακοκαιρία στην Ιταλία: Τρομακτικές εικόνες από τις πλημμύρισε και τον ανεμοστρόβιλο που στοίχισαν τη ζωή σε 2 γυναίκες

Τραγικό θάνατο βρήκαν δύο γυναίκες σήμερα Πέμπτη (10.09.2026) στην Ιταλία, η οποία πλήττεται από έντονο κύμα κακοκαιρίας. Η μια πνίγηκε σε ανισόπεδη διάβαση στην οποία είχε μπει με το αυτοκίνητό της, στην περιφέρεια Φριούλι ενώ η δεύτερη σκοτώθηκε λόγω του ανεμοστρόβιλου που «χτύπησε» την Τοσκάνη.

Πλημμυρισμένοι δρόμοι, υπόγειες διαβάσεις και μετρό, υπερχειλίσεις ποταμών, αναποδογυρισμένα αυτοκίνητα, σοβαρές καθυστερήσεις στην σιδηροδρομική κυκλοφορία, αποκολλημένες στέγες, 63.000 κεραυνοί μόνο στην Τοσκάνη και δύο θύματα είναι ο απολογισμός της κακοκαιρίας που έχει φτάσει στην κεντρική και βόρεια Ιταλία.

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Μια 83χρονη γυναίκα, η Αντονιέτα Ζαμαριάν, μπήκε σε μια υπόγεια διάβαση παρά το γεγονός ότι είχε πλημμυρίσει εντελώς από τις έντονες βροχοπτώσεις που σημειώθηκαν στην περιοχή Φριούλι. Η ηλικιωμένη είχε εγκλωβιστεί μέσα στο αυτοκίνητό της, και δύο αστυνομικοί των Καραμπινιέρι βούτηξαν στο νερό για να τη σώσουν.

Έπειτα από αρκετές προσπάθειες, οι αστυνομικοί κατάφεραν να την βγάλουν από το αυτοκίνητο, αλλά η γυναίκα κατέληξε λίγο αργότερα. Οι δύο αστυνομικοί μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο και δεν διατρέχουν κίνδυνο.

Το άλλο θανατηφόρο ατύχημα συνέβη στη Σιναλούνγκα, κοντά στη Σιένα, όπου χτύπησε ανεμοστρόβιλος. Στην περιφέρεια της Τοσκάνης ο ανεμοστρόβιλος στοίχησε τη ζωή σε της γυναίκα η οποία βρίσκονταν μέσα στο διαμέρισμά της, ενώ προσπαθούσε να κλείσει ένα παράθυρο. Το τζάμι του σπιτιού έσπασε εξαιτίας του ισχυρού ανέμου προκαλώντας της θανατηφόρα αιμορραγία στον λαιμό.

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A massive, towering waterspout churned just off the coast of Italy as stormy weather swept through the region on Thursday. 🌊🌪️ pic.twitter.com/6DRq7y63xm — AccuWeather (@accuweather) September 10, 2026

An incredible waterspout was spotted today near Santa Margherita Ligure, Liguria, Italy.



📹Bayu Purwanto. pic.twitter.com/M5o1jfg4NE — Weather Monitor (@WeatherMonitors) September 10, 2026

Waterspouts are strongly influenced by warm sea temperatures. Warmer water pumps more heat and moisture into the lower atmosphere, helping create the conditions they need to form.



📍 Italy today https://t.co/z0pqHbn55G — Volcaholic 🌋 (@volcaholic1) September 10, 2026

Οι μετεωρολόγοι είχαν κρούσει το καμπανάκι του κινδύνου για την σφοδρή κακοκαιρία που πλησίαζε την Ιταλία. Ωστόσο, τα πιο σοβαρά προβλήματα σημειώθηκαν το ένα στη Λατισάνα (Ούντινε) και το άλλο στην περιοχή της Σιένα.

🚨 Yesterday, the famous Cinque Terre, Liguria, Italy 🇮🇹



Under torrential rain



As usual, September shows no mercy pic.twitter.com/bEwZofoMue — Mambo Italiano (@mamboitaliano__) September 10, 2026

Από πτώση δέντρων στη Ρώμη καταστράφηκαν δεκάδες αυτοκίνητα ενώ, λόγω ισχυρής νεροποντής πλημμύρισαν δυο κεντρικοί σταθμοί του μετρό. Ένα δέντρο έπεσε πάνω σε ένα αυτοκίνητο στη Via Ardeatina. Ο οδηγός απεγκλωβίστηκε και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο σε κρίσιμη κατάσταση. Δύο μεγάλα πεύκα, το ένα στη Ρώμη και το άλλο στο Velletri, στην μητροπολιτική περιοχή, χτυπήθηκαν από κεραυνό, ενώ ένα μεγάλο κλαδί έπεσε πάνω σε ένα περιπολικό των Carabinieri, το οποίο δεν τραυματίστηκε καθώς βρισκόταν έξω από την κατοικία του Προέδρου της Γερουσίας Ignazio La Russa. Επίσης στη Ρώμη, αρκετοί οδηγοί διασώθηκαν από πυροσβέστες αφού παγιδεύτηκαν στα αυτοκίνητά τους από τα νερά της πλημμύρας.

Στην πόλη Άστι της βορειοδυτικής περιφέρειας Πεδεμόντιο, επίσης, η Πυροσβεστική δέχθηκε περίπου εβδομήντα κλήσεις και έσπευσε σε βοήθεια κατοίκων ισογείων διαμερισμάτων και ιδιοκτητών καταστημάτων. Μετά τα μεσάνυχτα αναμένεται σταδιακή βελτίωση των καιρικών συνθηκών σε όλη τη χώρα.

Στο Μιλάνο, βρέχει στο κεντρικό αίθριο του Δικαστικού Μεγάρου, το οποίο έχει θέα στην περίφημη σκάλα του κτιρίου: ένα τμήμα της στέγης του κτιρίου, σχεδιασμένο από τον αρχιτέκτονα Μάριο Πιατσεντίνι, δεν άντεξε την έντονη βροχή. Πλημμύρες έχουν σημειωθεί επίσης σε τμήματα του νοσοκομείου Spedali Civili στην Μπρέσια: νερό έχει εισέλθει στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας Καρδιολογίας, μικρές πλημμύρες έχουν σημειωθεί και σε άλλα τμήματα του νοσοκομείου, αλλά το πιο σημαντικό πρόβλημα έχει επηρεάσει την περιοχή εισαγωγής.

Στην περιοχή του Λιβόρνο, πάνω από 80 χιλιοστά βροχής έπεσαν στην Τσετσίνα σε λιγότερο από δύο ώρες. 115 χιλιοστά έπεσαν στο Γκροσέτο σε 12 ώρες. Πάνω από 30 χιλιοστά βροχής, με αιχμές 36,8 χιλιοστών, έπεσαν στη Φλωρεντία σε διάστημα τριών ωρών. Στο Ρετζέλο, κοντά στη Φλωρεντία, διατάχθηκε προληπτική εκκένωση λόγω διείσδυσης νερού σε ένα κτίριο. Πάνω από 63.000 κεραυνοί έχουν καταγραφεί στην Τοσκάνη τις τελευταίες 12 ώρες. Ο καιρός θα είναι ασταθής αύριο, με αναμενόμενη ηλιοφάνεια το Σαββατοκύριακο.