Χούθι: «Ασφαλής και ελεύθερη» η ναυσιπλοΐα στην Ερυθρά Θάλασσα – Εξαιρούν τα σαουδαραβικά πλοία

Νέα ανησυχία προκαλούν οι εξελίξεις στην Υεμένη, καθώς οι Χούθι ενισχύουν την παρουσία τους στην Ερυθρά Θάλασσα, καταλαμβάνοντας περιοχές με μεγάλη στρατηγική σημασία. Η προέλασή τους κοντά στο στενό Μπαμπ ελ Μαντέμπ δημιουργεί φόβους για νέες αναταράξεις σε έναν από τους σημαντικότερους θαλάσσιους δρόμους του κόσμου.

Οι Χούθι, μετά την κατάληψη της πόλης Μούχα, έφτασαν και στα νησιά Χανίς στην Ερυθρά Θάλασσα. Η εξέλιξη αυτή αυξάνει την πίεση γύρω από το Μπαμπ ελ Μαντέμπ, από όπου περνά σημαντικό μέρος της διεθνούς ναυσιπλοΐας.

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Ο επικεφαλής του Προεδρικού Συμβουλίου της Υεμένης, Ράσαντ αλ Αλιμι, τόνισε τη σημασία που έχει ο έλεγχος των ακτών για τη χώρα του αλλά και για τη διεθνή κοινότητα. «Η προστασία των ακτών της Υεμένης και η επαναφορά του κρατικού ελέγχου στο έδαφος, τα λιμάνια και τα (χωρικά) ύδατα είναι προς το συμφέρον της Υεμένης, της Αιγύπτου, των αραβικών χωρών και της διεθνούς κοινότητας», είπε μετά τη συνάντησή του με τον πρεσβευτή της Αιγύπτου, σύμφωνα με το πρακτορείο Saba.

Οι μάχες με τις κυβερνητικές δυνάμεις έχουν ενταθεί τις τελευταίες ημέρες. Οι αντάρτες φαίνεται να επικεντρώνουν πλέον τις επιχειρήσεις τους στις παράκτιες περιοχές, επιδιώκοντας να ενισχύσουν τη θέση τους σε σημεία που έχουν ιδιαίτερη σημασία για το θαλάσσιο εμπόριο.

Παρά την ανησυχία που προκαλούν οι τελευταίες εξελίξεις, εκπρόσωπος των Χούθι υποστήριξε ότι η ναυσιπλοΐα και το διεθνές εμπόριο στην Ερυθρά Θάλασσα και το Μπαμπ ελ Μαντέμπ παραμένουν «ασφαλή». Ο Μοχάμεντ Αμπντουσαλάμ ανέφερε σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ ότι οι επιχειρήσεις τους αφορούν συγκεκριμένους στόχους και θα σταματήσουν μόνο όταν τερματιστεί η «επίθεση» στην Υεμένη.

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Το Κέντρο Συντονισμού Ανθρωπιστικών Επιχειρήσεων, που υπάγεται στους Χούθι, υποστήριξε επίσης ότι η διέλευση από την περιοχή παραμένει ασφαλής για τις ναυτιλιακές εταιρείες, με εξαίρεση τα πλοία της Σαουδικής Αραβίας.

Σύμφωνα με πηγές από την Υεμένη που επικαλείται το Reuters, οι Χούθι πραγματοποίησαν επιθέσεις στα νησιά Χανίς, αναγκάζοντας τις κυβερνητικές δυνάμεις και τους συμμάχους τους να κινηθούν νοτιότερα, προς το Ντουμπάμπ. Η περιοχή βρίσκεται απέναντι από το νησί Περίμ και θεωρείται ιδιαίτερα σημαντική για τον έλεγχο του Μπαμπ ελ Μαντέμπ.

Η νέα κλιμάκωση δημιουργεί ακόμη μεγαλύτερη ανησυχία για την ασφάλεια της ναυσιπλοΐας και του παγκόσμιου ενεργειακού εφοδιασμού, καθώς οι συγκρούσεις στην περιοχή μπορούν να επηρεάσουν σημαντικούς εμπορικούς και ενεργειακούς δρόμους.

Την ίδια ώρα, οι στρατιωτικές επιχειρήσεις συνεχίζονται. Τηλεοπτικό κανάλι που πρόσκειται στους Χούθι μετέδωσε ότι η Σαουδική Αραβία πραγματοποίησε νέα πλήγματα στη δυτική Υεμένη.

«Ο Σαουδάραβας εχθρός εξαπέλυσε δέκα πλήγματα» στην επαρχία Ταέζ, μετέδωσε το κανάλι Almasirah, σε μια ακόμη ένδειξη ότι η ένταση στην περιοχή παραμένει σε υψηλά επίπεδα.