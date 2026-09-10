Λίβανος: Ο στρατός του Ισραήλ κατέστρεψε υπόγειες σήραγγες της Χεζμπολάχ – Σεισμός 4,1 Ρίχτερ από τις εκρήξεις

Σεισμική δόνηση μεγέθους 4,1 βαθμών καταγράφηκε σήμερα (10.09.2026) στον νότιο Λίβανο, σύμφωνα με το αμερικανικό Γεωλογικό Ινστιτούτο (USGS), μετά την ανακοίνωση του στρατού του Ισραήλ ότι ανατίναξε υπόγειες σήραγγες της Χεζμπολάχ.

Το Ισραήλ κατέστρεψε υπόγειες υποδομές που ανήκαν στο φιλοϊρανικό κίνημα Χεζμπολάχ στον νότιο Λίβανο, όπως δήλωσαν ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου και ο υπουργός Άμυνας, Ισραέλ Κατς. Η έκρηξη έγινε αισθητή από δημοσιογράφους του Γαλλικού Πρακτορείου στον Λίβανο, ενώ εικόνες που έδωσε στη δημοσιότητα ο Κατς έδειχναν μια πύρινη σφαίρα να υψώνεται στον ουρανό.

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«Ο ισραηλινός στρατός κατέστρεψε σήμερα τις υπόγειες υποδομές της τρομοκρατικής οργάνωσης Χεζμπολάχ στο ύψωμα Άλι Τάχερ, θέση στρατηγικής σημασίας για τη Χεζμπολάχ, ολοκληρώνοντας έτσι τη δημιουργία της ζώνης ασφαλείας στον νότιο Λίβανο», ανέφεραν ο Νετανιάχου και ο Κατς σε κοινή δήλωσή τους.

«Πρόκειται για μια στρατηγική τρομοκρατική υποδομή που κατασκευάστηκε σε διάστημα δύο δεκαετιών, με ιρανική χρηματοδότηση και σχεδιασμό», πρόσθεσαν.

Στον Λίβανο, το επίσημο εθνικό πρακτορείο ειδήσεων NNA μετέδωσε ότι το Ισραήλ διεξήγαγε επιχείρηση ανατίναξης στην περιοχή όπου βρίσκεται το ύψωμα Άλι Τάχερ στη Ναμπατίγια.

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Ali al-Taher Blast Shakes South Lebanon as Rival Accounts Stay Incomplete



A heavy blast rolled across Ali al-Taher ridge on Thursday evening. Israel said it had destroyed an underground complex it attributes to Hezbollah. Lebanon’s National News Agency reported a massive… pic.twitter.com/2g0LFu5t0s — mahmoud khalil (@sahel2212) September 10, 2026

🚨 🔥 ÚLTIMO MOMENTO: LAS FDI VOLARON LOS TÚNELES DE ALI TAHER



Tras un bloqueo informativo total, Israel autorizó la publicación: las FDI destruyeron la infraestructura subterránea de Hezbollah en la cresta de Ali Taher, completando así la organización de la zona de seguridad en… pic.twitter.com/4oy88cKzGV — Doron (@plexaleOK) September 10, 2026

Ανταποκριτής του Γαλλικού Πρακτορείου αισθάνθηκε τις δονήσεις προτού ακούσει μια ισχυρή έκρηξη, ενώ ένας άλλος ανέφερε ότι τα ωστικά κύματα έφτασαν στη νότια πόλη της Σιδώνας, η οποία βρίσκεται σε απόσταση περίπου 40 χλμ. από την πρωτεύουσα.

WATCH: The IDF released footage showing underground infrastructure destroyed on the Ali Tahr Ridge. pic.twitter.com/1axIEGMc8G — Open Source Intel (@Osint613) September 10, 2026

«Ένα κεντρικό συγκρότημα διοίκησης που ανήκε στη μονάδα Μπαντρ της Χεζμπολάχ βρισκόταν μέσα σε αυτές τις υπόγειες υποδομές, που περιελάμβαναν αίθουσες αποθήκευσης όπλων και διαμερίσματα που επέτρεπαν στους τρομοκράτες να κάνουν τη διαχείριση των πολεμικών επιχειρήσεων και να παραμένουν κάτω από τη γη για μεγάλες περιόδους», διευκρίνισε ο IDF σε ανακοίνωση.

Το Ισραήλ ανακοίνωσε ότι οι δυνάμεις του θα παραμείνουν στην περιοχή για να εμποδίσουν τη Χεζμπολάχ να αποκαταστήσει την παρουσία της και να ανασυγκροτήσει τις δυνάμεις της.