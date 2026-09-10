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Συνάντηση Ζελένσκι – Τραμπ στη Νέα Υόρκη στις 20 Σεπτεμβρίου: Απέκλεισε το ενδεχόμενο τριμερούς συνόδου

Ο Ουκρανός πρόεδρος απέκλεισε το ενδεχόμενο κάποιας τριμερούς συνόδου για τον τερματισμό του πολέμου, πριν από τη διεξαγωγή των εκλογών στη Ρωσία
Ο πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι συναντά τον Ντόναλντ Τραμπ
Press Service Of The President Of Ukraine via SVEN SIMON Photo Agency GmbH & Co. Press Photo KG Photo by: Press Service Of The President Of Ukraine/picture-alliance/dpa/AP Images
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Σε συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε από τον Καναδά, ο πρόεδρος της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι , ανακοίνωσε την Πέμπτη (10.09.2026) ότι θα συναντηθεί με τον Αμερικανό ομόλογό του Ντόναλντ Τραμπ στα τέλη Σεπτεμβρίου στη Νέα Υόρκη.

Οι Ουκρανοί και οι Αμερικανοί διαπραγματευτές είναι σε συνεχή επαφή, όπως σημείωσε ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι, εκφράζοντας την ελπίδα ότι θα υπάρξει κάποια πρόοδος στις συνομιλίες για τα ενεργειακά θέματα και τα σιτηρά στη συνάντησή του με τον Ντόναλντ Τραμπ.

Ωστόσο, ο Ουκρανός πρόεδρος απέκλεισε ταυτόχρονα το ενδεχόμενο κάποιας τριμερούς συνόδου για τον τερματισμό του πολέμου, πριν από τη διεξαγωγή των εκλογών στη Ρωσία.

Πρόσφατα, οι ειδικοί απεσταλμένοι του Λευκού Οίκου, Στιβ Γουίτκοφ και Τζάρεντ Κούσνερ επισκέφθηκαν τη Μόσχα και το Κίεβο με σκοπό να βρεθεί μια λύση στον πόλεμο στην Ουκρανία.

«Στο τέλος του μήνα θα έχουμε την ευκαιρία να συναντηθούμε, νομίζω, με την αμερικανική ομάδα στη Νέα Υόρκη», είπε ο Ζελένσκι, κάνοντας λόγο για μια «συνάντηση με τον πρόεδρο Τραμπ».

Οι βουλευτικές εκλογές στη Ρωσία είναι προγραμματισμένες για τις 20 Σεπτεμβρίου.

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