Επιβατιδίνη: Τι είναι και πώς δρα το δηλητήριο βατράχου που φέρεται να σκότωσε τον Αλεξέι Ναβάλνι – 200 φορές ισχυρότερο από τη μορφίνη

Δύο χρόνια συμπληρώνονται σήμερα από τον θάνατο του Αλεξέι Ναβάλνι, ο οποίος άφησε την τελευταία του πνοή, υπό απροσδιόριστες συνθήκες, σε ηλικία 47 ετών στις 16 Φεβρουαρίου του 2024 σε φυλακή στον Αρκτικό Κύκλο, όπου εξέτιε 19ετή ποινή κάθειρξης.

Σύμφωνα με ρωσικές αναφορές, ο 47χρονος Αλεξέι Ναβάλνι έκανε μια σύντομη βόλτα, είπε ότι ένιωθε αδιαθεσία και στη συνέχεια κατέρρευσε χωρίς να ανακτήσει ποτέ τις αισθήσεις του. Ο θάνατος του Νο1 αντίπαλου του Βλαντιμίρ Πούτιν αποδόθηκε από τη Μόσχα σε φυσικά αίτια. Ωστόσο, η εκδοχή αυτή αμφισβητήθηκε ευρέως.

Ο Ρώσος ηγέτης της αντιπολίτευσης Αλεξέι Ναβάλνι φέρεται να δολοφονήθηκε με μια εξαιρετικά ισχυρή τοξίνη που εντοπίζεται σε δηλητηριώδεις βατράχους της Νότιας Αμερικής, σύμφωνα με εκτιμήσεις της βρετανικής κυβέρνησης και Ευρωπαίων συμμάχων.

Όπως ανακοίνωσε το Υπουργείο Εξωτερικών του Ηνωμένου Βασιλείου, ίχνη της επιβατιδίνης εντοπίστηκαν σε δείγματα από τη σορό του Ναβάλνι και είναι «πολύ πιθανό» να προκάλεσαν τον θάνατό του στη φυλακή υψίστης ασφαλείας όπου κρατούνταν πριν από δύο χρόνια. Οι ίδιες πηγές υποστηρίζουν ότι μόνο το ρωσικό κράτος είχε «τα μέσα, το κίνητρο και την ευκαιρία» να χρησιμοποιήσει ένα τέτοιο δηλητήριο.

Τι είναι το δηλητήριο επιβατιδίνη και πώς δρα

Η επιβατιδίνη είναι φυσική νευροτοξίνη που απομονώνεται από το δέρμα δηλητηριωδών βατράχων του Ισημερινού, εξήγησε η τοξικολόγος Jill Johnson σε δηλώσεις της στο BBC.

Η ουσία θεωρείται έως και 200 φορές πιο ισχυρή από τη μορφίνη. Μπορεί να παραχθεί τόσο φυσικά στη φύση όσο και σε εργαστηριακές συνθήκες, ωστόσο δεν απαντάται φυσικά στη Ρωσία, ούτε παράγεται από βατράχους σε αιχμαλωσία.

Παρότι μελετήθηκε στο παρελθόν ως πιθανό παυσίπονο και για τη θεραπεία φλεγμονωδών παθήσεων των πνευμόνων, δεν χρησιμοποιείται κλινικά λόγω της εξαιρετικής τοξικότητάς της.

Η επιβατιδίνη επιδρά στους νικοτινικούς υποδοχείς του νευρικού συστήματος, προκαλώντας υπερδιέγερση.

Τα συμπτώματα μπορεί να περιλαμβάνουν:

μυϊκούς σπασμούς

παράλυση

επιληπτικές κρίσεις

επιβράδυνση καρδιακού ρυθμού

αναπνευστική ανεπάρκεια

θάνατο

Ο καθηγητής περιβαλλοντικής τοξικολογίας Alastair Hay από το University of Leeds ανέφερε ότι η ουσία μπορεί να μπλοκάρει την αναπνοή και «ο θάνατος επέρχεται από ασφυξία». Η παρουσία της στο αίμα, πρόσθεσε, υποδηλώνει σκόπιμη χορήγηση.

Πόσο σπάνια είναι

Η επιβατιδίνη θεωρείται εξαιρετικά σπάνια, καθώς εντοπίζεται σε πολύ μικρές ποσότητες και μόνο σε συγκεκριμένες γεωγραφικές περιοχές. Οι βάτραχοι παράγουν την τοξίνη μέσω της διατροφής τους, από συγκεκριμένες οργανικές ενώσεις που συσσωρεύονται στο δέρμα τους.

Ειδικοί σημειώνουν ότι πρόκειται για εξαιρετικά ασυνήθιστη μέθοδο δηλητηρίασης ανθρώπου και ότι ελάχιστα περιστατικά έχουν καταγραφεί, κυρίως σε εργαστηριακά περιβάλλοντα και χωρίς θανατηφόρα κατάληξη.

Τι απαντά το Κρεμλίνο

Το Κρεμλίνο «απέρριψε κατηγορηματικά» τις «αβάσιμες κατηγορίες» σύμφωνα με τις οποίες το ρωσικό κράτος δολοφόνησε τον Αλεξέι Ναβάλνι με το δηλητήριο επιβατιδίνη αναφερόμενο στο πόρισμα της έρευνας που πραγματοποιήθηκε από πέντε ευρωπαϊκές χώρες.

«Φυσικά, δεν αποδεχόμαστε αυτές τις κατηγορίες. Δεν συμφωνούμε. Τις θεωρούμε μεροληπτικές και αβάσιμες», δήλωσε ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ.