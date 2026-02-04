Επστάιν: Φωτογραφίες – ντοκουμέντο αμέσως μετά την αυτοκτονία του στο κελί του το 2019

Ανατριχιαστικές φωτογραφίες βλέπουν το φως της δημοσιότητας και δείχνουν τον Τζέφρι Επστάιν μετά την αυτοκτονία του στο κελί του. Τα ντοκουμέντα, που δεν είχαν δοθεί ποτέ στη δημοσιότητα μετά τον θάνατό του το 2019, περιλαμβάνονται στα εκατομμύρια νέα έγγραφα που έδωσε στη δημοσιότητα το Υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ.

Τα δύο αρχεία – μια έκθεση διερεύνησης θανάτου από το FBI της Νέας Υόρκης και μια αναφορά του Μητροπολιτικού Σωφρονιστικού Κέντρου – περιλαμβάνουν δεκάδες φωτογραφίες του καταδικασμένου παιδόφιλου Επστάιν, αφότου εντοπίστηκε κρεμασμένος στο κελί του τις πρώτες πρωινές ώρες της 10ης Αυγούστου 2019.

Μία από τις αναφορές, με την τίτλο «EFTA00134598» από το Υπουργείο Δικαιοσύνης, δείχνει τον Επστάιν με την πορτοκαλί φόρμα της φυλακής σκισμένη καθώς ένας διασώστης προσπαθεί να του κάνει ΚΑΡΠΑ. Ο Επστάιν έχει στο γυμνό στήθος του ηλεκτρόδια που βρίσκονται στα κιτ ΚΑΡΠΑ, ένα νάρθηκα λαιμού και μια φιάλη οξυγόνου δεμένη στο φορείο του, με έναν σωλήνα να οδηγεί στο στόμα του.

Μία από τις φωτογραφίες δείχνει το πρόσωπό του πρησμένο με βαθιές κόκκινες τομές στο λαιμό του, με εμφανή τα σημάδια από την αυτοσχέδια θηλιά.

Άλλες φωτογραφίες δείχνουν το κελί του Επστάιν μετά τον θάνατό του, με μια λωρίδα πορτοκαλί υφάσματος που φέρεται να χρησιμοποίησε ο για να κρεμαστεί να είναι ακόμα προσκολλημένη στο μεταλλικό πλαίσιο του κρεβατιού.

Η έρευνα για τον θάνατό του, με την ετικέτα «EFTA00161494» στη μαζική δημοσίευση του Υπουργείου Δικαιοσύνης την περασμένη Παρασκευή, δίνει μια λεπτομερή περιγραφή των τελευταίων λεπτών της ζωής του Επστάιν, μαζί με εικόνες που δείχνουν τους διασώστες να προσπαθούν να τον επαναφέρουν στη ζωή.



Την ημέρα πριν από τον θάνατό του στις 9 Αυγούστου, ο Επστάιν πήγε το πρωί στο δικαστήριο και ο συγκρατούμενός του έφυγε το απόγευμα. Ο αξιωματικός στην έκθεση ανέφερε ότι ο συγκρατούμενός του Επστάιν «πιθανώς να μην επιστρέψει, επομένως Επστάιν θα χρειαστεί έναν συγκρατούμενό του κατά την άφιξή του από την επίσκεψη δικηγόρου του».

Εκείνο το βράδυ, ο Τζέφρι Επστάιν πραγματοποίησε ένα τηλεφώνημα 20 λεπτών, αλλά η αναφορά δεν αναφέρει με ποιον επικοινώνησε.



Ο καταδικασμένος για σεξουαλικά αδικήματα χρηματιστής είχε τη δυνατότητα να κάνει την κλήση από το δωμάτιο του ντους και ένας αστυνομικός κάλεσε τον αριθμό για αυτόν επειδή δεν είχε ρυθμίσει τον κωδικό πρόσβασης του τηλεφώνου του και το PIN του, αναφέρει η έκθεση.

Αυτός ο αστυνομικός άφησε στη συνέχεια τον Επστάιν με δύο άλλους αστυνομικούς, οι οποίοι εργάζονταν υπερωρίες μέχρι τις 8 π.μ. το πρωί της 10ης Αυγούστου.

Στις 6:33 π.μ. εκείνη την ημέρα, ενεργοποιήθηκε ένας συναγερμός και ο πρωινός υπολοχαγός υπηρεσίας ενημερώθηκε από τον αξιωματικό ότι «ο Επστάιν κρεμάστηκε», αναφέρει η έκθεση.

Στη συνέχεια ο Επστάιν μεταφέρθηκε σε ιατρικό τμήμα του β’ ορόφου και μια νοσοκόμα πραγματοποίησε ΚΑΡΠΑ, αφού νωρίτερα ο υπολοχαγός πραγματοποίησε ΚΑΡΠΑ, αλλά δεν βρέθηκε σφυγμός. Μεταφέρθηκε σε ασθενοφόρο και στο νοσοκομείο Beekman, όπου η επίσημη ώρα θανάτου του αναφέρθηκε στις 7:36 π.μ.

Ο Επστάιν φέρεται να αυτοκτόνησε στο κελί του στη φυλακή της Νέας Υόρκης, ενώ αναμενόταν να του απαγγελθούν ομοσπονδιακές κατηγορίες για σεξουαλική εμπορία ανηλίκων και συνωμοσία για διάπραξη σεξουαλικής εμπορίας ανηλίκων.

Οι αρχές πιστεύουν ότι έχει κακοποιήσει εκατοντάδες γυναίκες και παιδιά στην κατοικία του στο Μανχάταν, στο ιδιωτικό του νησί στην Καραϊβική, το Λιτλ Σεντ Τζέιμς, και στο ράντσο του στο Νέο Μεξικό.