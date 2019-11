Επτά νεκροί σε συντριβή αεροσκάφους στον Καναδά

Το μονοκινητήριο Piper PA-32 στο οποίο επέβαιναν ο πιλότος και έξι επιβάτες και είχε απογειωθεί από μικρό αεροδρόμιο σε προάστιο του Τορόντο συνετρίβη περί τις 17:00 της Τετάρτης [τοπική ώρα 00:00 της Πέμπτης ώρα Ελλάδας] σε περιοχή με δένδρα μερικά χιλιόμετρα από το αεροδρόμιο του Κίνγκστον του Οντάριο, σύμφωνα με τις αρχές.

New #TSBAir investigation page A19O178 about the November 27 collision with terrain in Kingston, ON. This page will be updated as the investigation progresses and new information is made available, or safety communications are issued https://t.co/QVqnCwnoAI pic.twitter.com/Eo8YIXKk7H

— TSB of Canada (@TSBCanada) November 28, 2019