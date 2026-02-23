Έρικ Ντέιν: Το συγκινητικό τελευταίο «αντίο» της Κάθριν Χάιγκλ στον ηθοποιό – «Καλό σου ταξίδι, παλιέ μου φίλε»

Η ηθοποιός Κάθριν Χάιγκλ αποχαιρέτησε δημόσια τον Έρικ Ντέιν μέσα από ανάρτηση της στο instagram και συγκίνησε αναφερομένη και στις κόρες του. Όπως έγραψε εκείνη δεν ήταν σίγουρη αν έπρεπε να κάνει ή όχι την δημοσίευση, αφού δεν ήξερε πως να παρηγορήσει τις κόρες του ηθοποιού και την πρώην σύζυγό του.

Η Κάθριν Χάιγκλ είχε συνεργαστεί για αρκετό καιρό με τον Έρικ Ντέιν στη σειρά «Grey’s Anatony». Στην δημοσίευσή της ξεκίνησε λέγοντας πως ο λόγος που «βασανίστηκε» μέχρι να πάρει την απόφαση να ανεβάσει κάτι σχετικό με τον θάνατο του ηθοποιού ή όχι, αφορά στο γεγονός πως δεν αισθάνεται άνετα να πενθεί δημόσια, αλλά επίσης δεν ήθελε να φαίνεται πως αδιαφορεί για τον θάνατό του.

Υπενθυμίζεται ότι ο Έρικ Ντέιν, που ήταν γνωστός από τους ρόλους του στο Grey’s Anatomy και το Euphoria, έφυγε από τη ζωή την Παρασκευή (20/2/2026) στα 53 του μετά από μία σκληρή μάχη με την πλάγια μυατροφική σκλήρυνση (ALS).

Η ηθοποιός έγραψε αρχικά στη λεζάντα της ανάρτησής της: «Βασανίστηκα για μέρες με το αν θα κάνω αυτή την ανάρτηση. Ποτέ δεν ένιωθα άνετα να πενθώ δημόσια. Μοιράζομαι τα δάκρυά μου, τις ιστορίες μου και τις αναμνήσεις μου με τους ανθρώπους που είναι πιο κοντά μου και, τις περισσότερες φορές, τα μοιράζομαι μόνο με τον ουρανό. Όμως αυτή η σιωπή συχνά μπορεί να μοιάζει με αδιαφορία — κάτι που δεν θα μπορούσα να δεχτώ σε αυτή την περίπτωση. Ρεμπέκα, Μπίλι, Τζόρτζια… Υπάρχουν τόσο λίγα, αν τελικά υπάρχει οτιδήποτε, που μπορεί να πει κανείς για μια τόσο τραγική απώλεια όπως η δική σας.

Όλα τα “συλλυπητήριά μου” και τα “οι προσευχές μου είναι μαζί σας” ακούγονται κάπως κούφια μέσα σε τόσο πόνο και θλίψη. Γι’ αυτό θα πω το μόνο πράγμα που μου έχει φέρει ποτέ γαλήνη όταν έχω χάσει κάποιον που αγαπώ. Είναι το ποίημα του Ρόμπερτ Φροστ “Nothing Gold Can Stay”, το οποίο έχω χαραγμένο στο σώμα μου με τον γραφικό χαρακτήρα των γονιών μου, για να μη ξεχάσω ποτέ ότι η χρυσή στιγμή άξιζε».

Στη συνέχεια εκείνη αποφάσισε να γράψει στίχους κάποιου ποιήματος προσπαθώντας να παρηγορήσει την οικογένειά του: «Το πρώτο πράσινο της φύσης είναι χρυσαφί, η πιο δύσκολη απόχρωση να κρατηθεί. Το πρώτο της φύλλο είναι ένα λουλούδι· μα μόνο για μια ώρα. Ύστερα το φύλλο γίνεται απλώς φύλλο. Έτσι η Εδέμ βυθίστηκε στη θλίψη, έτσι η αυγή παραχωρεί τη θέση της στη μέρα. Τίποτα χρυσό δεν μένει».

«Δεν θα ξεχάσω ποτέ το “χρυσαφί” του Έρικ και θα είμαι για πάντα ευγνώμων που μπόρεσα να λουστώ στο φως του, έστω και για μια σύντομη στιγμή. Σας ευχαριστώ που τον μοιραστήκατε μαζί μας. Καλό σου ταξίδι, παλιέ μου φίλε… στην επόμενη μεγάλη σου περιπέτεια», κατέληξε η ηθοποιός.

Η Κάθριν Χάιγκλ είχε μιλήσει και στο E! News για την απώλεια του ηθοποιού: «Οι τελευταίες 48 ώρες ήταν συγκλονιστικές. Ποτέ δεν φανταζόμουν ότι θα χρησιμοποιούσα τον όρο “ήταν” για εκείνον, αλλά να που βρισκόμαστε εδώ. Και το μισώ. Ο Έρικ είχε καρδιά από χρυσάφι. Το χιούμορ του και, κυρίως, το γέλιο του ήταν μεταδοτικά. Ήταν ένας βαθιά ευφυής άνθρωπος που μπορούσε να κρατήσει μια φιλοσοφική συζήτηση για ώρες, ακόμα κι ενώ βρισκόμασταν στο πλατό των γυρισμάτων».