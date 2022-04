Ντοματάκια τσέρι πέταξαν στον Εμανουέλ Μακρόν στην πρώτη του δημόσια εμφάνιση μετά τη νίκη του στις Προεδρικές Εκλογές.

Ο Μακρόν έκανε περιοδεία σε μια λαϊκή αγορά στα βορειοδυτικά του Παρισιού όταν κάποιος άρχισε να του πετάει τις ντομάτες ντομάτες.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Αμέσως οι άνδρες της ασφάλειάς του άνοιξαν μια ομπρέλα για να τον προστατεύσουν και έτσι σύμφωνα με όσους ήταν εκεί δεν τον πέτυχε καμία.

Ο ίδιος ακούστηκε να λέει «δεν είναι σοβαρά πράγματα αυτά» την ώρα που τον φυγάδευαν οι άνδρες της ασφάλειάς του. Ο «δράστης» συνελήφθη.

Macron was pelted with tomatoes during a trip to the municipality of Cergy near Paris pic.twitter.com/iPZxFmJUKG