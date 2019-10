Ερντογάν: Άρχισε η επιχείρηση στη Συρία

Ο πρόεδρος της Τουρκίας Ταγίπ Ερντογάν δήλωσε πως άρχισε η τουρκική στρατιωτική επιχείρηση στη βορειοανατολική Συρία.

The Turkish Armed Forces, together with the Syrian National Army, just launched #OperationPeaceSpring against PKK/YPG and Daesh terrorists in northern Syria. Our mission is to prevent the creation of a terror corridor across our southern border, and to bring peace to the area.

«Η επιχείρηση «Πηγή της Ειρήνης» θα εξουδετερώσει τις τρομοκρατικές απειλές εναντίον της Τουρκίας και θα οδηγήσει στην δημιουργία ζώνης ασφαλείας, επιτρέποντας την επιστροφή των Σύρων προσφύγων στα σπίτια τους», έγραψε ο Ερντογάν.

#OperationPeaceSpring will neutralize terror threats against Turkey and lead to the establishment of a safe zone, facilitating the return of Syrian refugees to their homes.

We will preserve Syria’s territorial integrity and liberate local communities from terrorists.

— Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) October 9, 2019