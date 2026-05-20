Financial Times: Μέρκελ ή Ντράγκι σκέφτονται οι Ευρωπαίοι για κοινό διαπραγματευτή με τον Πούτιν

Το ενδεχόμενο να ορίσει έναν κοινό διαπραγματευτή για πιθανές συνομιλίες με τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντιμίρ Πούτιν, φαίνεται πώς εξετάζει η ΕΕ, σύμφωνα με δημοσίευμα των Financial Times, την ώρα που η πρόοδος στις αμερικανορωσικές ειρηνευτικές προσπάθειες παραμένει αμφίβολη.

Όσον αφορά στους υποψηφίους, ανάμεσά τους βρίσκονται ο Μάριο Ντράγκι, πρώην πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας και η Άνγκελα Μέρκελ, πρώην καγκελάριος της Γερμανίας. Στο τραπέζι έχει πέσει ακόμα τα ονόματα του προέδρου της Φινλανδίας Αλεξάντερ Στουμπ αλλά και του προκατόχου του Σάουλι Νιινίστο. Σύμφωνα με αξιωματούχους της ΕΕ, οι υπουργοί Εξωτερικών αναμένεται να εξετάσουν την καταλληλότητα των υποψηφίων για να συνομιλούν με τον Βλαντιμίρ Πούτιν σε συνάντηση στην Κύπρο την επόμενη εβδομάδα.

Η κυβέρνηση του Ντόναλντ Τραμπ, η οποία στην παρούσα φάση είναι απορροφημένη με τον πόλεμο στο Ιράν, έχει ενημερώσει τους ομολόγους της στην ΕΕ ότι δεν αντιτίθεται στο να συνομιλήσει η Ευρώπη με τον Πούτιν παράλληλα με τις ειρηνευτικές συνομιλίες υπό την ηγεσία των ΗΠΑ, σύμφωνα με τρεις πηγές που επικαλούνται οι FT. «Γνωρίζουν ότι δεν αποδίδει» είπε ένας από αυτούς, αναφορικά με τις υπάρχουσες προσπάθειες της Ουάσινγκτον για τον τερματισμού του ποέμου.

Η ΕΕ είχε διακόψει τις επίσημες επικοινωνίες με τη Μόσχα μετά τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία το 2022, ενή η τρέχουσα αδυναμία των δσιαοπργαματεύσεων υπό την ηγεσία των ΗΠΑ έχει αφήσει την Ευρώπη περιθωριοποιημένη.

Αυτή η κατάσταση ώθησε τις χώρες της ΕΕ να ρίξουν στο τραπέζι τον διορισμό κοινού διαπραγματευτή, ανεξάρτητα από τις διαφωνίες για τη δυνατότητα και το εύρος του ρόλου.

Ο Αντόνιο Κόστα, πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, δήλωσε αυτό το μήνα ότι η Ένωση προετοιμάζεται γαι «ενδεχόμενες συνομιλίες με τον Πούτιν».

Ο Ουκρανός πρέδρος Βολοντίμρ Ζελένσκι τόνισε μετά από τηλεφωνική επικινωνία με τον Αντόνιο Κόστα ότι η Ευρώπη πρέπει να έχει «ισχυρή φωνή και παρουσία» στις συνομιλίες και ότι είναι σημαντικό να καθοριστεί ποιος θα εκποροσωπήσει την ΕΕ. Επιπλεόν δήλωσε ότι αναμένει τη συμμετοχή «κάποιου όπως ο Ντράγκι» ή «ενός ισχυρού τρέχοντος ηγέτη» για να ηγηθεί της ευρωπαϊκής πλευράς στις συνομιλίες με τη Ρωσία.

Από την πλευρά της η Μέρκελ έχει εκφράσει τη λύπη της που η Ευρώπη δεν έχει συμπεριληφθεί στις συνομιλίες με το Πούτιν τονίζοντας ότι η υποτίμηση του Ρώσου ηγέτη ήταν λάθος, ενώ παράλληλα δεν πρέπει να υποτιμώνατι οι δυνατότητες της ΕΕ.

Ο Πούτιν από την πλευρά του δήλωσε ανοιχτός σε συνομιλίες με ευρωπαίο εκπρόσωπο με την προϋπόθεση ότι «δεν έχει πει κάθε είδους δυσάρεστα πράγματα για εμάς». Η Μόσχα ίσως προτιμά να συνομιλεί απευθείας με μία μεγάλη ευρωπαϊκή δύναμη παρά με την Ένωση στο σύνολό της, πρόσθεσε η πηγή στους FT

Την ίδια ώρα πολλές χώρες της ΕΕ εκφράζουν ανησυχίες οτι οι συζητήσεις μπορεί να αναδείξουν τις διαφορές της Ένωσης και να την αφήσουν εκτεθειμένη με αποτέλεσμα τη δυσκολία διατήρησης ενιαίας θέσης απέναντι στη Ρωσία.