Τα βέλη του στην Ελλάδα έστρεψε για ακόμη μία φορά ο Τούρκος Πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, για το μεταναστευτικό και όχι μόνο.

Ευρισκόμενος με την πλάτη στον τοίχο, καθώς τις τελευταίες ημέρες με όσα συμβαίνουν με τους μετανάστες στα σύνορα Πολωνίας – Λευκορωσίας, τις αποκαλύψεις ότι η κρατική τουρκική αεροπορική εταιρεία μετείχε στις μετακινήσεις μεταναστών στο Μινσκ, αλλά και τις αναμνήσεις που ξυπνούν από τα όσα επιχείρησε να κάνει πριν κάποιους μήνες στα ελληνοτουρκικά σύνορα στον Έβρο, ο Ερντογάν θεώρησε σκόπιμο να περάσει στην «αντεπίθεση».

Συγκεκριμένα, μετά από συνάντησή του με τον πρωθυπουργό της Ουγγαρίας, Βίκτορ Όρμπαν, κατηγόρησε την Ελλάδα πως «καταδικάζει πρόσφυγες σε θάνατο στη θάλασσα, τρυπώντας τα φουσκωτά σκάφη τους».

«Αν εμείς ανοίξουμε τα σύνορά μας, δεν ξέρω τι θα πάθει η Ελλάδα, τι θα κάνει η Ελλάδα δεν ξέρω», είπε ακόμη ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν.

Επιπλέον, απαντώντας στις επικρίσεις της Ελλάδας ότι η χώρα του δεν τηρεί τα συμφωνηθέντα μεταξύ Τουρκίας και Ευρωπαϊκής Ένωσης για το προσφυγικό, ο Ερντογάν είπε χαρακτηριστικά: «Το να κατηγορείς την Τουρκία για την προσφυγική κρίση είναι πραγματική αχαριστία», επαναλαμβάνοντας πως στην Τουρκία υπάρχουν πάνω από 4.000.000 πρόσφυγες και μετανάστες.

Ο Τούρκος Πρόεδρος για ακόμη μία φορά δεν έκρυψε την ενόχλησή του για την ελληνοαμερικανική συμφωνία και για τον ρόλο που θα έχει στο εξής το λιμάνι και η στρατιωτική βάση της Αλεξανδρούπολης, λέγοντας πως «η Ελλάδα έχει μετατραπεί σε αμερικανική στρατιωτική βάση».

