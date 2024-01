Τον γνωστό του εαυτό θυμήθηκε σήμερα ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, επαναφέροντας τη ρητορική περί «Γαλάζιας Πατρίδας» την οποία θα προστατεύσει από το Αιγαίο μέχρι τη Μαύρη Θάλασσα και την Ανατολική Μεσόγειο.

Ο Ερντογάν ήταν σε μεγάλα κέφια, καθώς μιλούσε σε «οικείο» ακροατήριο, κατά την 97η επέτειο από την ίδρυση της ΜΙΤ, της τουρκικής υπηρεσίας πληροφοριών, οπότε «ξεδίπλωσε» όλο το «ρεπερτόριό» του: από την «Γαλάζια Πατρίδα» μέχρι τη νέα επίθεση εναντίον του Ισραήλ.

«Όπως και στο παρελθόν, δεν ενεργούμε υπολογίζοντας το τι θα πουν οι άλλοι. Κάθε απόφαση που λαμβάνουμε στην εσωτερική και εξωτερική πολιτική, κάθε πολιτική που εφαρμόζουμε λαμβάνεται με άξονα την Τουρκία. Επιδιώκουμε να κάνουμε ό,τι απαιτούν τα συμφέροντα του έθνους μας, ό,τι χρειάζεται η Τουρκία, ανεξάρτητα από το τι θα πουν οι άλλοι», ήταν ένα χαρακτηριστικό απόσπασμα της ομιλίας του.

Ο πρόεδρος Ερντογάν τόνισε ότι «υπερασπιζόμαστε θαρραλέα τα συμφέροντα του έθνους μας κάνοντας τα σωστά βήματα την κατάλληλη στιγμή, τόσο στη διπλωματία όσο και σε στρατιωτικό πεδίο», για να προσθέσει: «Οι συνεχιζόμενες επιχειρήσεις μας στο βόρειο Ιράκ είναι ένα παράδειγμα αυτού. Η απελευθέρωση του Καραμπάχ μαζί με τους αδελφούς μας από το Αζερμπαϊτζάν, έπειτα από σχεδόν 30 χρόνια κατοχής, είναι ένα παράδειγμα. Η υποστήριξή μας στη νόμιμη κυβέρνηση της Λιβύης, με την οποία μας συνδέουν πανάρχαιοι δεσμοί, είναι ένα από αυτά. Η ισχυρή βούλησή μας να προστατεύσουμε τη “Γαλάζια Πατρίδα” μας από το Αιγαίο μέχρι τη Μαύρη Θάλασσα και την Ανατολική Μεσόγειο είναι ένα από (τα παραδείγματα) αυτά. Τα παραδείγματα αυτά μπορούν να αυξηθούν. Όπως καμία επιτυχία δεν είναι τυχαία, έτσι και κανένα από τα επιτεύγματα της χώρας μας σε διάφορους τομείς δεν ήταν τυχαίο».

«Σε όλα αυτά τα επιτεύγματα συνέβαλαν ο κόπος, ο αγώνας, ο ιδρώτας και η ψυχή του στρατού μας, της αστυνομίας, του υπουργείου Εξωτερικών και άλλων οργάνων, ιδίως της ΜΙΤ» προσέθεσε ο Τούρκος πρόεδρος.

Ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν ήταν για μία ακόμη φορά ιδιαίτερα επιθετικός στις εκφράσεις κατά του Ισραήλ, κάνοντας αναφορά στις πρόσφατες συλλήψεις που ανακοίνωσαν οι τουρκικές αρχές μελών κατασκοπευτικού δικτύου που λειτουργούσε υπέρ της ισραηλινής υπηρεσίας πληροφοριών Mossad.

«Η ευθυτενής στάση της Τουρκίας σε περιφερειακά ζητήματα, ιδίως για τις σφαγές στη Γάζα, ενοχλεί ορισμένους. Ο ΜΙΤ μας, που αποκάλυψε τους πράκτορες του Ισραήλ στη χώρα μας, τους εξέπληξε. Αυτό ήταν μόνο το πρώτο βήμα. Δεν έχετε δει ακόμη την Τουρκία» ανέφερε χαρακτηριστικά.

#BREAKING On detention of Israeli intel operatives in Türkiye, President Erdogan says: ‘This is just 1st step, you will get to know Türkiye’ pic.twitter.com/Klq1AB0Ues