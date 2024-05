Ερντογάν: «Μαζεύουν» τη δήλωση για «1.000 μέλη της Χαμάς σε τουρκικά νοσοκομεία» – «Εννοούσε κατοίκους της Γάζας»

Σάλος προκλήθηκε από τη φράση του Τούρκου προέδρου Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν στη διάρκεια των κοινών δηλώσεων με τον Κυριάκο Μητσοτάκη στην Άγκυρα ότι περισσότερα από 1.000 μέλη της Χαμάς νοσηλεύονται σε νοσοκομεία της Τουρκίας.

Τούρκος κυβερνητικός αξιωματούχος έσπευσε να «μαζέψει» τη δήλωση του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, υποστηρίζοντας πως ο Πρόεδρος της Τουρκίας έκανε λάθος εκ παραδρομής και αναφερόταν σε κατοίκους της Γάζας γενικότερα.

Ωστόσο, ο Ερντογάν επανέλαβε τη θέση του για τη Χαμάς ότι πρόκειται για «κίνημα αντίστασης» και όχι για τρομοκράτες.

Απαντώντας στον Έλληνα πρωθυπουργό, Κυριάκο Μητσοτάκη, ο Τούρκος Πρόεδρος είχε πει: «Αν αποκαλέσετε τη Χαμάς ”τρομοκρατική οργάνωση”, αυτό μας λυπεί», συμπληρώνοντας:

«Δεν θεωρούμε τη Χαμάς τρομοκρατική οργάνωση… Περισσότερα από 1.000 μέλη της Χαμάς νοσηλεύονται σε νοσοκομεία της χώρας μας…».

Μετά τον σάλο, Τούρκος αξιωματούχος έσπευσε να τα… μαζέψει, διευκρινίζοντας ότι:

«Ο πρόεδρος Ερντογάν έκανε λάθος, εννοούσε ότι 1.000 κάτοικοι της Γάζας βρίσκονται υπό θεραπεία, όχι μέλη της Χαμάς», δήλωσε Τούρκος αξιωματούχος.

BREAKING:



Erdogan says more than 1000 Hamas members are being treated in Turkish hospitals.



🇹🇷 pic.twitter.com/9eqyuZj2Wr