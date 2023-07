Στη συνάντηση με τον Κυριάκο Μητσοτάκη στο περιθώριο της Συνόδου Κορυφής του ΝΑΤΟ στο Βίλνιους αναφέρθηκε ο Τούρκος πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν.

Όπως τόνισε ο Ταγίπ Ερντογάν «από την άποψη της Ιστορίας είναι δεδομένες οι εμπειρίες μας, και δεν επιθυμούμε να συνεχίσουμε με αυτόν τον τρόπο. Ο κύριος Μητσοτάκης πέρασε από νέες εκλογές, όπως κι εμείς. Ως δυο ηγέτες νικητές των εκλογών θέλουμε να κάνουμε βήματα προς θετική κατεύθυνση».

Μιλώντας σε δημοσιογράφους μετά την προσευχή της Παρασκευής ο Τούρκος πρόεδρος πρόσθεσε οτι « εγώ από τον ίδιο, το βασικότερο θέμα που του έθεσα είναι σχετικά με τα προβλήματα της Δυτικής Θράκης. Θέλουμε να τα ξεπεράσουμε αυτά… Να ξεπεράσουμε το θέμα με τους μουφτήδες. Και οι πρεσβευτές μας θα κάνουν συναντήσεις, θα κάνουν τις προετοιμασίες όπως και οι υπουργοί Εξωτερικών μας, και αργότερα οι δυο ηγέτες θα συναντηθούμε και θα κάνουμε τα απαραίτητα βήματα».

