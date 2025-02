Ερντογάν: Ο αλ Σάρα συμφώνησε να μας στηρίξει απέναντι στους Κούρδους της Συρίας

Το Κουρδικό κατείχε κεντρική θέση στις δηλώσεις που έκανε ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν από κοινού με τον μεταβατικό Πρόεδρο της Συρίας, Άχμεντ αλ Σάρα, μετά τη σχεδόν 3,5 ωρών – πρώτη – συνάντησή τους στην Άγκυρα.

Αναφερόμενος στις κουρδικές δυνάμεις YPG στη βόρεια Συρία, ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν δήλωσε μετά τις συνομιλίες με τον νέο ισχυρό άνδρα της Συρίας, Άχμεντ αλ Σάρα:

«Συζητήσαμε τα βήματα που πρέπει να ληφθούν κατά της αυτονομιστικής τρομοκρατικής οργάνωσης στη βορειοανατολική Συρία και των υποστηρικτών της».

O Τούρκος Πρόεδρος τόνισε την ετοιμότητα της χώρας του να παράσχει στη Συρία την απαραίτητη υποστήριξη στο θέμα αυτό, εκφράζοντας την ικανοποίησή του «για την ισχυρή βούληση του αδελφού Σάρα στην καταπολέμηση της τρομοκρατίας».

Η Τουρκία απειλεί εδώ και μήνες με στρατιωτική επιχείρηση στη βόρεια Συρία, ζητώντας την κατάργηση της κουρδικής αυτονομίας, τη διάλυση των Συριακών Δημοκρατικών Δυνάμεων, βασικός κορμός των οποίων είναι οι κουρδικές δυνάμεις YPG, και την ενσωμάτωσή τους στον μελλοντικό στρατό της Συρίας, με παράλληλη αποχώρηση από τη Συρία της ηγεσίας τους. Η Άγκυρα υποστηρίζει ότι η YPG συνδέεται με την κουρδική οργάνωση ΡΚΚ, την οποία κατηγορεί για τρομοκρατικές επιθέσεις εις βάρος της Τουρκίας.

Ο Ερντογάν τάχθηκε υπέρ της διατήρησης της εδαφικής ακεραιότητας της Συρίας, της άρσης των διεθνών κυρώσεων και δήλωσε έτοιμος να παράσχει την απαραίτητη στήριξη για την ανοικοδόμηση της χώρας και για να ακουστεί η φωνή της στη διπλωματική αρένα.

«Αποδίδουμε σημασία στην εδραίωση της βούλησης της χώρας με μια προσέγγιση χωρίς αποκλεισμούς. Είμαστε έτοιμοι να παράσχουμε την απαραίτητη στήριξη για την ανοικοδόμηση καθώς και ανθρωπιστική βοήθεια. Καθώς επιταχύνεται η οικονομική ανάπτυξη της Συρίας, οι εθελοντικές επιστροφές (σ.σ. των Σύρων προσφύγων από την Τουρκία) θα αποκτήσουν επίσης δυναμική. Μια σειρά κυρώσεων κατά της Συρίας αποτελούν εμπόδιο στην ανάκαμψη της χώρας», τόνισε μεταξύ άλλων ο Ταγίπ Ερντογάν.

Στη συνέχεια δήλωσε: «Οι προσπάθειές μας για άρση των κυρώσεων σε βάρος του ανατραπέντος καθεστώτος έχουν οδηγήσει σε μερική χαλάρωση. Θα συνεχίσουμε τις πρωτοβουλίες μας μέχρι να έχουμε πλήρη αποτελέσματα. Κάνουμε ό,τι μπορούμε για να ακουστεί η φωνή της νέας κυβέρνησης στον τομέα της διπλωματίας. Πολλοί υπουργοί και γραφειοκράτες από την Τουρκία έχουν επισκεφθεί τη Δαμασκό και θα συνεχίσουν να το κάνουν».

«Ως Τουρκία, δεν αφήσαμε μόνους τους Σύρους αδελφούς μας στις πιο δύσκολες μέρες τους, θα τους δώσουμε την απαραίτητη στήριξη στη νέα περίοδο», υποσχέθηκε επίσης ο Ταγίπ Ερντογάν.

Καταλήγοντας είπε ότι η Τουρκία θα συνεχίσει να αναπτύσσει τις σχέσεις της με τη Συρία με πολλούς τρόπους. «Προωθούμε τις σχέσεις μας σε όλους τους τομείς από το εμπόριο, την πολιτική αεροπορία, την ενέργεια, την υγεία και την εκπαίδευση. Εάν υπάρχει πίστη, υπάρχει δυνατότητα. Είμαστε άνθρωποι που πιστεύουμε και παραδινόμαστε στο γεγονός ότι σε κάθε δυσκολία υπάρχει ευκολία. Δεν έχουμε καμία αμφιβολία ότι Θεού θέλοντος οι Σύροι αδελφοί μας θα αναστήσουν ξανά τη χώρα τους», δήλωσε ο ηγέτης της Τουρκίας.

Ο ίδιος απέφυγε πάντως να κάνει αναφορά στις πληροφορίες που θέλουν την υπογραφή αμυντικών συμφωνιών, οι οποίες προβλέπουν, μεταξύ άλλων, και την εγκατάσταση τουρκικών στρατιωτικών βάσεων στη Συρία.

