Ακόμα ένα προκλητικό παραλήρημα είχε ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, ο οποίος κατηγόρησε την Ελληνική πλευρά ρίχνει βόμβες στους πρόσφυγες στον Έβρο για να μην περάσουν τα σύνορα!

Μιλώντας σε συνεδρίαση του συμβουλίου του κόμματός του (AKP) στην Άγκυρα, υποστήριξε πως οι Ελληνικές δυνάμεις στα σύνορα δεν χρησιμοποιούν μόνο δακρυγόνα αλλά και αληθινές βόμβες εναντίον των προσφύγων.

Η Ευρώπη «πρέπει να αναλάβει το βάρος που της αναλογεί», επανέλαβε επίσης ο Ερντογάν.

«Αφού ανοίξαμε τις πόρτες (σ.σ. τα σύνορα), πολλαπλασιάστηκαν τα τηλεφωνήματα, μας λένε “κλείστε τις πόρτες”. Τους είπα: Έγινε, τελείωσε. Οι πόρτες πλέον είναι ανοιχτές. Τώρα πρέπει να αναλάβετε το βάρος που σας αναλογεί», συνέχισε, σε ομιλία του στην Άγκυρα.

Turkish President #Erdogan accused #Greece today of using real bombs, not just the tear gas, against refugees to dissuade them from coming, vowed Greece would be held to the account in the international community. pic.twitter.com/Z0661kqgU9