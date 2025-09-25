Ερντογάν σε Μακρόν: Βλέπω πως υπάρχουν στιγμές που είσαι καλά τελικά

Εντύπωση προκαλεί η συνάντηση του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν με τον Εμανουέλ Μακρόν, όχι τόσο για την ουσία της συνάντησης, αλλά για τη μικρή στιχομυθία την οποία είχαν οι δύο άνδρες μπροστά στις κάμερες.

Ο Τούρκος πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν συναντήθηκε με τον Γάλλο ομόλογό του, Εμανουέλ Μακρόν, την Τετάρτη (24.9.2025) στην έδρα του ΟΗΕ στη Νέα Υόρκη, όπου οι δύο ηγέτες συζήτησαν τις διμερείς σχέσεις. Ο Ερντογάν τόνισε τη σημασία του διαλόγου με τη Γαλλία και εξέφρασε την ετοιμότητα της Άγκυρας να εμβαθύνει τη συνεργασία στο εμπόριο, την ενέργεια και την άμυνα.

Ωστόσο, ο διάλογος μπροστά στις κάμερες ήταν μάλλον απολαυστικός. Ο Μακρόν χαιρέτησε τον Ερντογάν με τον Τούρκο πρόεδρο να τον ρωτάει αν είναι καλά και τον Μακρόν να απαντάει θετικά. Τότε ο Ερντογάν στρέφεται πως τους παρευρισκόμενους λέγοντάς τους: «Μου λέει ότι είναι καλά».

«Βλέπω πως υπάρχουν στιγμές που είσαι καλά τελικά» συνέχισε ο Τούρκος πρόεδρος με τον Μακρόν να απαντά λιτά: «Ναι».

Cumhurbaşkanı Erdoğan, BM Genel Merkezi’nde Macron ile bir araya geldi.



Erdoğan ile Macron arasındaki diyalog ise çok konuşuldu:



– Erdoğan: Nasılsın?

– Macron: İyiyim.

– Erdoğan: İyiymiş, iyi olduğu zamanlar da oluyor demek ki. pic.twitter.com/PsFh9Q7Jgv — Hürgün Gazetesi (@Hurguntr) September 25, 2025

Πριν από λίγους μήνες μια ακόμη συνάντησή τους είχε γίνει viral όταν ο Ερντογάν είχε πιάσει το δάχτυλο του Μακρόν και δεν το άφηνε.