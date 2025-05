Ο Ερντογάν έσφιξε το δάχτυλο του Μακρόν σε μια viral χειραψία όλο νόημα – Παιχνίδια εξουσίας από τον Τούρκο πρόεδρο

Μία μάλλον άβολη στιγμή έμελλε να ζήσει ο Εμανουέλ Μακρόν – που για κακή του τύχη αποτυπώθηκε σε βίντεο και φωτογραφίες- στα χέρια του Ταγίπ Ερντογάν.

Στα αποδεικτικά στοιχεία (βίντεο) φαίνεται ο Τούρκος πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν να πιάνει τα δάχτυλα του Γάλλου ομολόγου του, Εμανουέλ Μακρόν κατά τη διάρκεια της συνόδου κορυφής της Ευρωπαϊκής Πολιτικής Κοινότητας (EPC) στην Αλβανία.

Το βίντεo έχει γίνει viral στα social media, με τους χρήστες να επισημαίνουν πως αυτή η αμήχανη χειρονομία του Τούρκου προέδρου μπορεί να έχει να κάνει με επίδειξη δύναμης και εξουσίας.

Πώς συνέβη; Η αμήχανη στιγμή ξεκινά όταν ο Εμανουέλ Μακρόν πλησιάζει τον καθισμένο Ερντογάν για να του δώσει το χέρι. Ο ανυποψίαστος Ερντογάν πιάνει ξαφνικά τα χέρια του Μακρόν, καθώς ο Γάλλος πρόεδρος φαίνεται απασχολημένος καθώς συνομιλεί με ένα άλλο πρόσωπο στο παρασκήνιο.

Εν μέσω αυτού, ο Μακρόν απλώνει το άλλο του χέρι στον Ερντογάν, καθώς προσπαθεί να απελευθερώσει τα χέρια του, αλλά ο Ερντογάν κρατάει το μεσαίο δάχτυλο του Γάλλου ηγέτη, καθώς ανταλλάσσουν μερικές κουβέντες.





According to diplomatic whispers, at the summit in Tirana, French President Emmanuel Macron tried to assert dominance during a handshake by placing his hand over Erdogan’s — a classic gesture meant to show control.



