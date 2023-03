Για τον πόλεμο στην Ουκρανία μίλησαν ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν και ο Βλαντίμιρ Πούτιν σε τηλεφωνική τους επικοινωνία. Οι δύο ηγέτες συζήτησαν ακόμα για τη συμφωνία για τα σιτηρά αλλά και για τη Συρία.

Σύμφωνα με το Anadolu, ο Τούρκος πρόεδρος, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν ζήτησε από τον Ρώσο ομόλογό του την άμεση διακοπή του πολέμου στην Ουκρανία. Κατά τη διάρκεια τηλεφωνικής επικοινωνίας που είχαν οι δύο ηγέτες το Σάββατο, 25 Μαρτίου, ο Ερντογάν μετέφερε στον Πούτιν «τη σημασία που αποδίδει η Τουρκική Δημοκρατία στην άμεση παύση της σύγκρουσης Ρωσίας – Ουκρανίας μέσω διαπραγματεύσεων».

Το Κρεμλίνο ανέφερε σε ανακοίνωσή του μετά την επικοινωνία Πούτιν – Ερντογάν ότι οι δύο ηγέτες συζήτησαν, επίσης, την κατάσταση στη Συρία. Τόνισαν «την ανάγκη να συνεχιστεί η διαδικασία εξομάλυνσης των σχέσεων μεταξύ Τουρκίας και Συρίας» και «τον εποικοδομητικό ρόλο της Ρωσίας ως μεσολαβητή», αναφέρει το Politico.

Ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν ευχαρίστησε τον Βλαντίμιρ Πούτιν για τη «θετική του στάση» στην παράταση 120 ημερών που έλαβε η συμφωνία της Μαύρης Θάλασσας για τα σιτηρά, η οποία επρόκειτο να λήξει στις 18 Μαρτίου.

Η Ουκρανία ευχαρίστησε τον ΟΗΕ και την Τουρκία για τη συμφωνία αυτή, που διευκολύνει τις εξαγωγές ουκρανικών γεωργικών προϊόντων.

