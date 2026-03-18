Ερντογάν: Το Ισραήλ είναι μία συμμορία δολοφόνων που σκοτώνουν αθώα παιδιά

Μετά τις επιθέσεις του Ισραήλ στο Ιράν την Τρίτη (17/3/2026) που είχαν ως αποτέλεσμα τον θάνατο του Αλί Λαριτζανί, του «κρυφού» ηγέτη, ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, εναντιώθηκε στο Ισραήλ, αλλά απέφυγε να σχολιάσει τις ΗΠΑ στις τελευταίες δηλώσεις του.

«Μια συμμορία δολοφόνων σκοτώνουν αθώα παιδιά» δήλωσε ο πρόεδρος της Τουρκίας, Ερντογάν, για το Ισραήλ.

«Στην περιοχή μαίνεται ένας καταστροφικός πόλεμος, με επικεφαλής το Ισραήλ, αθώα παιδιά δολοφονούνται βάναυσα ενώ παρακολουθούν μαθήματα στα σχολεία τους…. Oι άνθρωποι αναγκάζονται να μεταναστεύσουν από τη γη τους που κατέχουν εδώ και αιώνες» ανέφερε χαρακτηριστικά.

«Το Ισραήλ, ενεργώντας εντελώς αυθαίρετα και χωρίς καμία εξουσία, κράτησε κλειστό το Τζαμί Αλ-Άκσα, την πρώτη μας Κίμπλα (κατεύθυνση της προσευχής) για μουσουλμανική λατρεία για 17 ημέρες. Όλοι γνωρίζουμε ότι οι επιθέσεις που στοχεύουν τη Γάζα, στη συνέχεια την Υεμένη και τον Λίβανο, και τέλος το Ιράν, δεν στοχεύουν αποκλειστικά στην ασφάλεια.

Η ταυτόχρονη εμφάνιση διαφόρων παραλογισμών, από την αυταπάτη της ‘’γης της επαγγελίας’’ μέχρι τα σενάρια της Ημέρας της Κρίσης, σίγουρα δεν είναι σύμπτωση. Μια συμμορία που έχει καταλάβει την εξουσία και θεωρεί τον εαυτό της ανώτερη από τους άλλους, σέρνει την περιοχή μας βήμα βήμα προς την καταστροφή» δήλωσε.