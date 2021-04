Το φετινό μήνυμα της Βασίλισσας Ελισάβετ για τα γενέθλιά της ήταν γεμάτο… Φίλιππο. Η Βασίλισσα που κλείνει σήμερα τα 95 είναι συντετριμμένη από τον χαμό του επί 73 χρόνια συζύγου της και αυτό φάνηκε από το μήνυμα που έστειλε.

Έγραψε: «Έλαβα επί τη ευκαιρία των 95ων γενεθλίων μου σήμερα πολλά μηνύματα με ευχές γεγονός που εκτιμώ αφάνταστα. Την ώρα που ως οικογένεια περνάμε περίοδο μεγάλης θλίψης, είναι παρηγοριά για εμάς να βλέπουμε και να ακούμε τα αφιερώματα στον σύζυγό μου τόσο στο Ηνωμένο Βασίλειο και την Κοινοπολιτεία όπως και σε όλο τον κόσμο. Η οικογένειά μου και εγώ θέλουμε να σας ευχαριστήσουμε για την συμπαράσταση και την καλοσύνη που μας δείξατε τις τελευταίες ημέρες. Συγκινηθήκαμε βαθιά και αυτό μας θυμίζει πόσο μεγάλη επιρροή είχε ασκήσει ο Φίλιππος σε αμέτρητους ανθρώπους σε όλη του την ζωή».

Δείτε το μήνυμα

The Queen’s message to people across the world who have sent tributes and messages of condolence following the death of The Duke of Edinburgh. pic.twitter.com/1apW7s1zXS — The Royal Family (@RoyalFamily) April 21, 2021

Για τα γενέθλια της Βασίλισσας δεν θα υπάρξουν δημόσιοι εορτασμοί καθώς έχουν περάσει μερικές μόνο ημέρες από την κηδεία του πρίγκιπα Φιλίππου.

Ο πρίγκιπας Φίλιππος, τον οποίο η Ελισάβετ παντρεύτηκε το 1947, πέθανε στις 9 Απριλίου σε ηλικία 99 ετών. Τα μέλη της βασιλικής οικογένειας απέτισαν ύστατο φόρο τιμής στον πατριάρχη της οικογένειας στην κηδεία που έγινε το Σάββατο στο κάστρο του Γουίνδσορ.

“There’s been no strangeness between us and we behave as though we have belonged to each other for years”



– Queen Elizabeth II in a letter to her mother a few days after her wedding to Prince Philip pic.twitter.com/bJuYiaevVE — The Philibeth Archive (@philibetharchiv) April 4, 2021

Εξαιτίας των περιορισμών που έχουν επιβληθεί λόγω της COVID-19, η βασίλισσα κάθισε μόνη της κατά τη διάρκεια της σεμνής τελετής για τον Φίλιππο, τον οποίο η ίδια είχε χαρακτηρίσει «δύναμη και το στήριγμά» της.

“And life as you could imagine changed dramatically in many ways, but it had much less affect on our married life than I anticipated.”

– Prince Philip about the Queen’s accession to the throne. pic.twitter.com/mLp4AhZ3Lm — The Philibeth Archive (@philibetharchiv) April 19, 2021

Η Ελισάβετ βρίσκεται στο Γουίνδσορ για τα γενέθλιά της, για τα οποία παραδοσιακά γίνεται μια περιορισμένη τελετή ή και καθόλου εορτασμοί. Ωστόσο, φέτος, με τη βασιλική οικογένεια να μετρά δύο εβδομάδες πένθους, δεν θα υπάρξουν κανονιοβολισμοί από τον Πύργο του Λονδίνου ή από το Χάιντ Παρκ, κάτι που συνηθίζεται για τα γενέθλια της βασίλισσας.

«Ήμουν στην κηδεία το Σάββατο, η Αυτής Μεγαλειότητα, όπως πάντα, ανησυχούσε περισσότερο για τους άλλους παρά για την ίδια, και αυτό θα ισχύει και στα γενέθλιά της», δήλωσε ο Τζάστιν Γουέλμπι… ο αρχιεπίσκοπος του Καντέρμπουρι στο Reuters.

«Δεν λέει ‘είμαι το πιο σημαντικό πρόσωπο στην αίθουσα’. Λέει ‘νοιάζομαι για τους άλλους ανθρώπους περισσότερο παρά για τον εαυτό μου’. Είναι ένας εξαιρετικός άνθρωπος». Οι επίσημοι εορτασμοί για τα γενέθλια της βασίλισσας παραδοσιακά πραγματοποιούνται το δεύτερο Σάββατο του Ιουνίου, με μια μεγάλη στρατιωτική παρέλαση στο κέντρο του Λονδίνου.

pic.twitter.com/QPdV5qZT1W — Best of Queen Elizabeth II (@bestoflilibet) April 6, 2021

Ωστόσο, λόγω της πανδημίας, η τελετή ακυρώθηκε για δεύτερη συνεχή χρονιά, όπως ανακοίνωσαν τον περασμένο μήνα τα ανάκτορα του Μπάκιγχαμ. Ο θάνατος του Φιλίππου, δούκα του Εδιμβούργου, στέρησε από την Ελισάβετ το πιο στενό της και έμπιστο πρόσωπο, που βρισκόταν δίπλα της κατά την 69χρονη βασιλεία της. Η απώλειά του συνέπεσε με μια από τις μεγαλύτερες κρίσεις στη βασιλική οικογένεια εδώ και δεκαετίες –τους ισχυρισμούς για ρατσισμό και αδιαφορία της βασιλικής οικογένειας από τον εγγονό της βασίλισσας, τον πρίγκιπα Χάρι και την Αμερικανίδα σύζυγό του Μέγκαν.

Σύμφωνα με δημοσιεύματα στον Τύπο, τα μέλη της βασιλικής οικογένειας θα επισκεφθούν τη βασίλισσα τις επόμενες ημέρες προκειμένου εκείνη να μην νιώθει μοναξιά ενώ πενθεί για τον θάνατο του συζύγου της. Εκπρόσωπος των Ανακτόρων του Μπάκιγχαμ αρνήθηκε να κάνει κάποιο σχόλιο, λέγοντας ότι όλα τα οικογενειακά ζητήματα μετά την κηδεία είναι ιδιωτικά.

Η Ελισάβετ γεννήθηκε στις 21 Απριλίου του 1926 στο κεντρικό Λονδίνο. Ανέβηκε στον θρόνο το 1952 σε ηλικία 25 ετών και ξεπέρασε την προπρογιαγιά της, τη βασιλίσσα Βικτώρια, ως η μακροβιότερη μονάρχης της Βρετανίας τον Σεπτέμβριο του 2015. Η Ελισάβετ είναι επίσης βασίλισσα 15 πρώην βρετανικών αποικιών, μεταξύ των οποίων του Καναδά, της Αυστραλίας και της Νέας Ζηλανδίας. «Θα ήθελα να απευθύνω τις θερμότερες ευχές μου στην Αυτή Μεγαλειότητα τη Βασίλισσα για τα 95α γενέθλιά της», ανέφερε σε ανάρτησή του στο Twitter ο Βρετανός πρωθυπουργός Μπόρις Τζόνσον. «Είμαι περήφανος που υπηρετώ ως πρωθυπουργός της».

Η περίοδος του επίσημου πένθους στη βασιλική οικογένεια διαρκεί έως την Παρασκευή και η βασίλισσα θα επιστρέψει στα επίσημα καθήκοντά της. «Σε προσωπικό επίπεδο θα είναι συντετριμμένη, αλλά δεν πιστεύω ότι ο θάνατος του δούκα του Εδιμβούργου θα έχει αντίκτυπο στην εκτέλεση των καθηκόντων της», δήλωσε ο Τζο Λιτλ, διευθύνων σύμβουλος του Majesty Magazine. «Υπάρχει η ‘δημόσια’ βασίλισσα και υπάρχει και η ‘ιδιωτική’ βασίλισσα, και έχει ένα χάρισμα στο να τα διαχωρίζει αυτά», δήλωσε.