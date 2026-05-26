Η διάβαση του θανάτου στο Βέλγιο: «Ήταν έμπειρος και ήξερε τη διαδρομή» – Το μυστήριο με τον οδηγό του σχολικού

Θρήνος στο Βέλγιο για την ανείπωτη τραγωδία που σημειώθηκε το πρωί της Τρίτης (26.05.2026) όταν τρένο συγκρούστηκε με σχολικό μίνι λεωφορείο που μετέφερε μαθητές ειδικού σχολείου, με αποτέλεσμα τέσσερις άνθρωποι, ανάμεσά τους δύο παιδιά, 12 και 15 ετών, να χάσουν τη ζωή τους. Άλλα πέντε παιδιά τραυματίστηκαν σοβαρά αλλά βρίσκονται σε σταθερή κατάσταση.

Το δυστύχημα που έχει συγκλονίσει το Βέλγιο σημειώθηκε περίπου στις 08:15 τοπική ώρα σε σιδηροδρομκή διάβαση κοντά στην πόλη Μπούγκενχαουτ της Φλάνδρας. Σύμφωνα με τη βελγική ομοσπονδιακή αστυνομία, ο οδηγός του σχολικού λεωφορείου «έσπασε» τη μπάρα ασφαλείας και μπήκε στις γραμμές, παρά το γεγονός ότι οι κόκκινες προειδοποιητικές λυχνίες λειτουργούσαν κανονικά και οι μπάρες ήταν κατεβασμένες. Οι αρχές διευκρίνισαν ότι μέχρι στιγμής δεν γνωρίζουν γιατί ο οδηγός προχώρησε στη συγκεκριμένη ενέργεια.

Τι συνέβη στον οδηγό του σχολικού πριν το φρικτό δυστύχημα; Αυτό ειναι το ερώτημα που απασχολεί τις Αρχές στο Βέλγιο.

Εκπρόσωπος της εταιρείας Infrabel ανέφερε ότι το τρένο κινούνταν με ταχύτητα περίπου 120 χλμ την ώρα και δεν πρόλαβε να φρενάρει. Το σχολικό όχημα παρασύρθηκε βίαια και ανατράπηκε στο πλάι, ενώ το μπροστινό μέρος του καταστράφηκε ολοσχερώς. Λόγω της σφοδρότητας της σύγκρουσης βρέθηκε 15 μέτρα μακριά.



Το αναπάντητο «γιατί» πίσω από την τραγωδία με το σχολικό στο Βέλγιο

Πληθαίνουν τα ερωτήματα για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες το λεωφορείο πέρασε τη σιδηροδρομική διάβαση, τη στιγμή που οι μπάρες ήταν κατεβασμένες και τα προειδοποιητικά φώτα αναμμένα.

Η εταιρεία De Lijn, υπεύθυνη για τα δίκτυα λεωφορείων και τραμ στη Φλάνδρα, υπογράμμισε ότι ο 49χρονος οδηγός – που είναι νεκρός – θεωρούνταν ιδιαίτερα έμπειρος επαγγελματίας.

«Ο οδηγός που συνεργαζόταν με υπεργολάβο ήταν έμπειρο μέλος του προσωπικού, σε καλή κατάσταση υγείας και είχε περάσει τόσο τον ιατρικό έλεγχο όσο και την υποχρεωτική ετήσια εκπαίδευση», δήλωσε εκπρόσωπος της εταιρείας στο Sky News.

Η ίδια εταιρεία είχε δηλώσει νωρίτερα στη βελγική HLN πως «ο άνδρας έκανε αυτή τη δουλειά εδώ και πάρα πολύ καιρό και αναμφίβολα γνώριζε τη διαδρομή του».

Δύο έφηβοι νεκροί – Σοβαρά τραυματισμένοι πέντε

Στο λεωφορείο επέβαιναν συνολικά εννέα άτομα, ενώ στο τρένο βρίσκονταν περίπου 100 επιβάτες.

Οι εισαγγελικές αρχές επιβεβαίωσαν ότι νεκροί είναι:

δύο παιδιά ηλικίας 12 και 15 ετών,

ο 49χρονος οδηγός,

και η 27χρονη συνοδός των μαθητών.

Πέντε ακόμη παιδιά μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο με σοβαρά τραύματα, ωστόσο οι τοπικές αρχές ανέφεραν ότι η κατάσταση της υγείας τους είναι σταθερή. Ένας επιβάτης του τρένου δέχθηκε ιατρική φροντίδα καθώς ήταν σε σοκ.

Οι βελγικές σιδηροδρομικές εταιρείες Infrabel και NMBS χαρακτήρισαν το δυστύχημα «μια βαθιά ανθρώπινη τραγωδία»

«Από τα πρώτα λεπτά, οι ομάδες της Infrabel και της NMBS, μαζί με τις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης και τις αρμόδιες αρχές, κινητοποιήθηκαν για να ασφαλίσουν την περιοχή και να βοηθήσουν τους επιβάτες του τρένου» ανέφεραν σε κοινή ανακοίνωση.

Η κυκλοφορία των τρένων στην περιοχή διακόπηκε ώστε να μπορέσουν να επιχειρήσουν τα σωστικά συνεργεία.

Έρευνα για τα αίτια της τραγωδίας

Οι εισαγγελικές αρχές εξετάζουν υλικό από κάμερες ασφαλείας και παίρνουν καταθέσεις από μάρτυρες ώστε να διαπιστωθούν τα ακριβή αίτια του δυστυχήματος.

Στο σημείο έσπευσαν ιατροδικαστές και ειδικά συνεργεία, ενώ οι αρχές ξεκίνησαν αργότερα την απομάκρυνση του κατεστραμμένου σχολικού λεωφορείου.

Ο δήμαρχος του Μπουγκενχάουτ, Γκέερτ Χέρμανς, δήλωσε ότι η μικρή κοινότητα έχει συγκλονιστεί από την τραγωδία.

«Είμαι σοκαρισμένος από ό,τι συνέβη σήμερα εδώ. Πρόκειται για ένα εξαιρετικά σοβαρό δυστύχημα με ιδιαίτερα βαρύ απολογισμό», ανέφερε. «Αυτό μας επηρεάζει όλους βαθιά. Ολόκληρη η κοινότητά μας έχει χτυπηθεί πολύ σκληρά. Τα θύματα και οι οικογένειές τους είναι τώρα η απόλυτη προτεραιότητά μας», πρόσθεσε.

Το Βέλγιο, όπου ένα πυκνό σιδηροδρομικό δίκτυο διασταυρώνεται περνώντας μέσα από πόλεις και χωριά, έχει ιστορικό σε δυστυχήματα σε ισόπεδες διαβάσεις.

Το 2025 πέντε άνθρωποι σκοτώθηκαν σε τέτοια δυστυχήματα, όπως αναφέρει στην ιστοσελίδα της η Infrabel, ο μικρότερος αριθμός που έχει καταγραφεί από το 2020.

Το δυστύχημα προκάλεσε μηνύματα συμπαράστασης από Ευρωπαίους ηγέτες και πολιτικούς.

Η πρόεδρος της Κομισιόν Ούρσουλα Φον ντερ Λάιεν δήλωσε «συντετριμμένη». «Τα θερμά μου συλλυπητήρια στις οικογένειες των θυμάτων και στους αγαπημένους τους. Σήμερα, η Ευρώπη θρηνεί μαζί με το Βέλγιο», δημοσίευσε στο X.

Ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Αντόνιο Κόστα δήλωσε ότι είναι «βαθιά θλιμμένος» από το δυστύχημα. «Οι σκέψεις μου είναι με τα θύματα και τους αγαπημένους τους. Εύχομαι ταχεία ανάρρωση σε όλους τους τραυματίες», ανέφερε.

Μηνύματα έστειλαν επίσης ο Ολλανδός πρωθυπουργός Μπαρτ Ντε Βέβερ και ο υπουργός Εξωτερικών της Ουκρανίας Αντρίι Σιμπίχα.