Μεξικό: Του έβαλε φωτιά στα μαλλιά γιατί τον ζήλεψε

Ακραίο συμβάν στο Μεξικό όταν ένα αγόρι έβαλε φωτιά στα μαλλιά ενός άλλου αγοριού, ευτυχώς χωρίς τραγική κατάληξη.

Το περιστατικό έγινε σε ένα μίνι μάρκετ στο Μεξικό και τα πλάνα από κάμερα ασφαλείας δείχνουν ένα παιδί να βάζει φωτιά στα μαλλιά ενός νεαρού που ψώνιζε με έναν αναπτήρα

Σύμφωνα με ισχυρισμούς, το παιδί το έκανε αυτό από ζήλια για τα σγουρά μαλλιά του νεαρού.

Ακολούθησε πανικός καθώς τα μαλλιά πήραν φωτιά και άτομα που βρίσκονταν κοντά παρενέβησαν. Το βίντεο πυροδότησε γρήγορα εκτεταμένες αντιδράσεις.

Το βίντεο κατέγραψε το παιδί να πλησιάζει σιωπηλά πίσω από τον νεαρό άνδρα καθώς πλήρωνε στο ταμείο, κρατώντας στη συνέχεια τον αναπτήρα στα μαλλιά του. Λίγο αργότερα, παρατηρώντας ότι τα μαλλιά του είχαν πάρει φωτιά, ο νεαρός άνδρας πανικοβλήθηκε πολύ.

Το βίντεο εξαπλώθηκε γρήγορα στα social media και αρκετοί χρήστες επέκριναν την ενέργεια του παιδιού.