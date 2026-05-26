Συναγερμός για serial killer στο Μεξικό: Τρεις νεκρές γυναίκες σε τουριστικό θέρετρο με πανομοιότυπο μοτίβο

Συναγερμός έχει σημάνει στις αρχές στο δημοφιλές τουριστικό θέρετρο Πουέρτο Βαγιάρτα στο Μεξικό, καθώς εξετάζεται σοβαρά το ενδεχόμενο να κυκλοφορεί ελεύθερος ένας serial killer. Οι αρχές ερευνούν τις ομοιότητες πίσω από τις δολοφονίες τριών γυναικών που εντοπίστηκαν νεκρές σε σύντομο χρονικό διάστημα.

Η αστυνομία του Πουέρτο Βαγιάρτα στο Μεξικό επανεξετάζει τα αποδεικτικά στοιχεία, το υλικό από κάμερες ασφαλείας και τις αναφορές για να διαπιστώσει εάν οι τρεις θάνατοι συνδέονται μεταξύ τους κι αν υπάρχει serial killer.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Το κοινό προφίλ των θυμάτων

Σύμφωνα με τις επίσημες ενημερώσεις, όλες οι γυναίκες που έχασαν τη ζωή τους ήταν ηλικίας μεταξύ 30 και 35 ετών και είχαν τατουάζ, ενώ οι σοροί τους εντοπίστηκαν μερικώς απογυμνωμένες σε απομονωμένες περιοχές.

Η πρώτη γυναίκα βρέθηκε στις 10 Μαΐου κοντά σε ένα γνωστό σημείο με θέα, το Ράντσο Ελ Πιρουλί, ενώ το δεύτερο θύμα εντοπίστηκε σχεδόν μία εβδομάδα αργότερα σε μια στάση στην άκρη ενός αυτοκινητοδρόμου. Η πιο πρόσφατη σορός ανακαλύφθηκε σε έναν χωματόδρομο στη γειτονιά Πάρκε Λας Πάλμας.

Αν και καμία ταυτότητα δεν έχει επιβεβαιωθεί επίσημα, τοπικές αναφορές υποδηλώνουν ότι η τρίτη γυναίκα θα μπορούσε να είναι η αγνοούμενη 22χρονη Ελίζαμπεθ Μαρτίνες από το Μεξικό. Σύμφωνα με το Mexico News Daily, στη σορό εντοπίστηκαν σημάδια από τατουάζ στον λαιμό, στο χέρι και στον βραχίονα, τα οποία απεικόνιζαν ένα κρανίο, μια γυναίκα με κέρατα και ένα όνομα, ενώ το σώμα της έφερε ίχνη βίας.

Οι αρχές διευκρίνισαν ότι η έρευνα βρίσκεται ακόμη σε αρχικό στάδιο, εξετάζοντας παράλληλα και την πιθανότητα οι σοροί των γυναικών να μεταφέρθηκαν απλώς στο Πουέρτο Βαγιάρτα, έχοντας δολοφονηθεί σε κάποια άλλη περιοχή.